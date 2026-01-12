SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Al menos 544 personas han muerto en la violencia en torno a las protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), incluidos 483 manifestantes. El grupo informó que 10.681 personas fueron arrestadas por las autoridades iraníes.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Vista de las protestas en Irán. Foto: Archivo

    Las letales protestas antigubernamentales en Irán se han extendido por todo el país y plantean el mayor desafío al régimen en años.

    Al menos 544 personas han muerto en la violencia en torno a las protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, incluidos 483 manifestantes. El grupo informó que 10.681 personas fueron arrestadas por las autoridades iraníes.

    Sin embargo, reportes de testigos a las cadenas internacionales señalaron que en los hospitales hay caos y que los cuerpos se están amontonando, por lo que el número de muertes sería mayor.

    Alrededor de 585 protestas han tenido lugar en 186 ciudades, abarcando las 31 provincias de Irán, informó HRANA el domingo.

    “La violencia solo va a empeorar”

    En un editorial el diario The Guardian señaló que “si bien las autoridades siempre han logrado reprimir las protestas, no han logrado abordar las causas, y ahora enfrentan amenazas internas y externas simultáneas. Su margen de maniobra económico es más limitado que nunca. El líder supremo tiene 86 años y su salud es delicada. El eje de resistencia de Irán está gravemente debilitado y la guerra de 12 días de junio con Israel, sumada al ataque estadounidense a las instalaciones nucleares, destrozó la creencia de que el régimen podía brindar seguridad física a su pueblo a pesar de su fracaso económico. Ya no parece inexpugnable”.

    La cadena CNN señaló que los relatos de testigos presenciales de las protestas en curso en Irán -donde el gobierno ha impuesto un bloqueo de internet- muestran una lucha intensa y un agotamiento creciente después de dos semanas de agitación.

    “Es peor de lo que se imaginan y la violencia solo va a empeorar”, dijo a CNN un manifestante de Teherán de 35 años “Estamos cansados. La gente está cansada de luchar, no ha podido dormir ni descansar. Ya no podemos soportarlo más”.

    Algo similar ocurre con Rozita, de 37 años y una de las influencers más destacadas del país, que muestra a los manifestantes cómo enfrentarse a la policía antidisturbios del régimen en Instagram y cómo mantener su identidad en secreto.

    “No te imaginas lo aterradora que es esta gente”, indicó al diario The Times sobre las fuerzas de seguridad. “Cuando los ves cara a cara, intentan alcanzarte. Te atacan. Te matan de miedo. Pero ya no tenemos nada que perder. No soporto respirar el mismo aire, compartir el mismo aire con ellos. No quiero que existan. Los odio”.

    A pesar de los llamados a la moderación y las amenazas de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump, el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo, ha prometido poner a los manifestantes en su lugar. Mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian ha prometido abordar con seriedad y decisión el acaparamiento y la inflación, en momentos en que la crisis económica de Teherán saca a las calles a iraníes de todos los sectores sociales.

    Trump dijo el domingo que evalúa una potencial acción militar contra Irán, después de nuevos reportes de una fuerte represión durante protestas contra el gobierno de la República Islámica.

    “Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército está evaluándolo, y estamos considerando opciones muy fuertes. Tomaremos una determinación”, afirmó. Poco después, sin embargo, Trump reveló que los líderes de Irán lo “llamaron” y “quieren negociar”.

    ”Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo Trump dijo a reporteros a bordo del Sur Force One, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su gobierno “va a tomar una determinación”. “Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, matizó.

    El mandatario había dicho el sábado que su gobierno está dispuesto a “ayudar” a “la libertad” de Irán, sacudido por crecientes protestas ciudadanas contra la crisis económica.

    El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció que las protestas nacionales se han “vuelto violentas y sangrientas” para dar una excusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intervenir militarmente en el país.

    Araghchi declaró el lunes a los diplomáticos extranjeros en Teherán que la violencia se disparó durante el fin de semana, pero que “la situación está ahora bajo control total”.

    Añadió que la advertencia de Trump sobre una acción militar contra Teherán, si las protestas se tornan violentas, lleva a “terroristas” a atacar a los manifestantes y a las fuerzas de seguridad. “Estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo”, añadió.

    “La República Islámica de Irán no busca la guerra, pero está totalmente preparada para ella”, afirmó, advirtiendo a sus adversarios contra cualquier “error de cálculo”.

    “Vimos cientos de cadáveres”

    Según Rozita, la advertencia de Trump sobre una eventual intervención militar ha animado a los manifestantes a seguir adelante. “Amamos a Trump”, afirmó al diario. “Cuando Trump amenazó a este régimen, todos nos alegramos, nos sentimos más fuertes. Sabemos que si dice algo, actuará en consecuencia, y el gobierno lo sabe y se retractará. Así que podemos avanzar con más facilidad que antes. Claro, siguen matando, torturando y arrestando, pero supongo que tienen miedo”. Hay “menos guardias” que en oleadas de protestas anteriores, añadió.

    Rozita indicó que sus tácticas han cambiado desde las protestas anteriores, un plan de acción cuidadosamente diseñado que la mantendrá lo más segura posible. “Solíamos reunirnos en un lugar emblemático cada vez”, le contó a The Times antes de salir a protestar por duodécimo día. “Pero nos aplastaban fácilmente, nos mataban, nos arrestaban, nos reprimían. Esta vez logramos ir a todos los distritos; el régimen no puede permitirse controlarlos a todos”.

    Otro manifestante dijo a CNN que la duración de las protestas estará determinada por el tiempo que los participantes puedan soportar la violencia y las dificultades económicas del país. “Si la gente se cansa de la lucha y su tolerancia a la violencia disminuye, además de su tolerancia a no trabajar ni alimentar a sus familias, las protestas terminarán. Y es probable que el gobierno cuente con ello”, añadió. “La gente no puede permitirse el lujo de estar en las calles y está agotada”, sostuvo.

    “Estamos defendiendo una revolución, pero necesitamos ayuda. Hay francotiradores apostados detrás de la zona de Tajrish Arg (un barrio adinerado de Teherán)”, declaró un manifestante en Teherán a The Guardian mediante mensajes de texto esporádicos enviados a través de Starlink. El manifestante afirmó que muchas personas habían recibido disparos en toda la ciudad y añadió: “Vimos cientos de cadáveres”.

