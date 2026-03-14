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    Israel advierte que guerra contra Irán “entró a una fase decisiva”

    El ministro de Defensa, Israel Katz, agregó que "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta la caída del régimen terrorista y la salvación de Irán".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    SEBASTIAN SCHEINER

    Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, señaló este sábado que el conflicto entre esta nación e Irán “se intensificará” y que entrará “a una fase decisiva”.

    Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”, declaró Katz en un mensaje divulgado por las televisoras locales.

    Durante esta mañana, el ministro sostuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, además de otros altos mandos del ejército.

    “Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta la caída del régimen terrorista y la salvación de Irán”, añadió Katz en declaraciones divulgadas por su oficina.

    El ministro también abordó durante la instancia las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció el viernes que habrían liquidado los objetivos militares de Irán en la isla de Jark, uno de los puntos petroleros más relevantes del régimen islámico.

    Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní”, declaró Katz al respecto.

    “La Fuerza Aérea israelí también lleva a cabo una oleada de potentes ataques contra Teherán y todo Irán”, agregó también el ministro de Defensa.

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