Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Imagen proveída por las Fuerzas de Defensa de Israel el 21 de abril de 2025 de un miembro de las tropas israelíes operando en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha amenazado este viernes con “destruir” toda la ciudad de Gaza si el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas) “no acepta las condiciones” israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

“Ayer aprobamos los planes del Ejército para derrotar a Hamas en Gaza: con fuego intenso, evacuaciones de residentes y maniobras. Pronto, las puertas del infierno se abrirán sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamas”, ha aseverado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha explicado que ese “infierno” durará “hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra” y ha aclarado que la principal prioridad es la “liberación de todos los rehenes” y el “desarme” del grupo armado palestino.

“Si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hama, se convertirá en Rafá y Beit Hanun. Tal como prometí, así será”, ha matizado Katz, días después de que el Gobierno israelí haya aprobado un plan para “tomar toda la ciudad de Gaza”.

Esta medida ha sido duramente criticada por Hamas, pero también por otros países de la región, incluido Egipto, que ha acusado a Israel de frustrar las posibilidades de llegar a un acuerdo con el grupo palestino. Para su operación, bautizada ‘Carros de Gedeón II’, el Ejército israelí prevé desplegar a unos 60.000 reservistas en la ciudad.