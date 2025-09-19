SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil

El ejército israelí ha cerrado una de las vías de evacuación del enclave. En las últimas 24 horas, los muertos han ascendido a 33.

Paz Rubio 
Paz Rubio
Imagen del 12 de septiembre de 2025 de palestinos inspeccionando los daños causados a varias viviendas tras un ataque aéreo israelí, en el barrio de Al-Nasr, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Israel ha anunciado una ofensiva “sin precedentes” sobre Gaza luego de que se terminaran las 48 horas que dio de plazo para que los palestinos evacuaran la zona.

De acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud de Gaza -controlado por Hamas- 33 palestinos han fallecido a causa de la ofensiva en las últimas 24 horas. Esta cifra se suma a las 1.984 personas que han muerto desde el inicio de la incursión terrestre en Gaza y desde que Israel autorizara el plan para tomar Ciudad de Gaza, vale decir, el 11 de agosto.

En medio de la ofensiva, además, el ejército israelí ha cerrado una de las vías de evacuación del enclave, la carretera Saladino que cruza Gaza desde norte a sur.

El viernes, Estados Unidos vetó nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza. Adicionalmente, afirmó que el informe realizado por un comité independiente de la ONU y que daba cuenta del genocidio en curso en el enclave, “no tiene credibilidad”.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas ha causado la muerte de al menos 65.141 palestinos, según cifras entregadas por Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por la ONU.

Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

En Israel, en tanto, se estima que 1.139 personas han muerto luego del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas y que 251 israelíes fueron capturados como rehenes, de los cuales al menos 49 han muerto y 155 fueron liberados o rescatados con vida, Del total de 50 que permanecen en cautiverio, solo 23 estarían con vida, estima el gobierno israelí. A esta cifra, se suman los 888 soldados muertos desde el inicio de la guerra, según cifras entregadas a inicios de julio.

