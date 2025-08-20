Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Soldados israelíes cerca de un tanque estacionado justo afuera de Cisjordania, cerca de Muqeible, Israel, el 23 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Israel aprobó este miércoles de forma definitiva un controvertido proyecto de asentamientos en Cisjordania ocupada que dividiría el territorio en dos y que, según los palestinos y los grupos defensores de los derechos humanos, podría destruir las esperanzas de concretar un futuro Estado palestino.

El desarrollo del asentamiento en E1, una zona abierta al este de Jerusalén, se ha estado considerando durante más de dos décadas, pero se congeló debido a la presión de Estados Unidos durante los gobiernos anteriores. La comunidad internacional considera de forma generalizada que toda construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania es ilegal y un obstáculo para la paz.

El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quien es además un líder colono, presentó la aprobación como una reprimenda a los países occidentales que en las últimas semanas anunciaron sus planes de reconocer un Estado palestino que incluiría los territorios de Cisjordania y Gaza.

NEW: Israel has officially approved the long-stalled E1 settlement plan east of occupied Jerusalem.



The project, pushed by Finance Minister Smotrich, involves building 3,400+ housing units to link Ma’ale Adumim with Jerusalem.



This move splits the West Bank in two, cuts off… pic.twitter.com/7y3YXgnyoq — Clash Report (@clashreport) August 20, 2025

“El Estado palestino está siendo borrado del mapa, no con eslóganes, sino con acciones (...) Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo más en el ataúd de esta peligrosa idea”, remarcó Smotrich este miércoles, luego de que el pasado 14 de agosto anticipara que él ya había aprobado el plan.

Era cuestión de días para que resultara completamente aprobado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la idea de un Estado palestino junto a su país y se ha comprometido a mantener un control indefinido sobre Cisjordania ocupada, Jerusalén Este anexionada y la Franja de Gaza devastada por la guerra, territorios de los que Israel ya se había apoderado en la guerra de 1967 y que los palestinos reclaman para su Estado.

“Whether or not there should be massive development in E1 is a decision for the government of Israel to make.”



Mike Huckabee, US ambassador to Israel, told Israeli Army Radio on Monday that “massive” development of the occupied West Bank was not a violation of international law pic.twitter.com/7Jg1MK9yXc — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 20, 2025

La expansión de los asentamientos israelíes forma parte de una realidad cada vez más grave para los palestinos en Cisjordania ocupada, mientras la atención mundial se centra en las hostilidades del Ejército israelí en Gaza.

En medio de este panorama, se registra un notable aumento de los ataques de los colonos contra los palestinos, los desalojos de las ciudades palestinas, las operaciones militares israelíes y los puestos de control que restringen la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos contra israelíes.

“No tiene otro propósito que sabotear una solución política”

Más de 700.000 colonos israelíes viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Este.

La ubicación de E1 es significativad debido a que es uno de los últimos enlaces geográficos entre las principales ciudades de Cisjordania, Ramallah, en el norte, y Belén, en el sur.

يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقدس.. ما هو مخطط E1 الإستيطاني الذي أعلنه سموتيرتش؟https://t.co/XGiJRFf28x pic.twitter.com/HuntlQ3Cq8 — euronews عــربي (@euronewsar) August 20, 2025

Las dos ciudades están separadas por 22 kilómetros, pero los palestinos que viajan entre ellas deben dar un amplio rodeo y pasar por múltiples puestos de control israelíes, lo que les lleva horas. La esperanza se centraba en que, en un eventual Estado palestino, la región sirviera de enlace directo entre las ciudades.

“El asentamiento en E1 no tiene otro propósito que sabotear una solución política”, afirmó Peace Now, una de las principales organizaciones que realiza en Israel un seguimiento de la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

“Mientras que el consenso entre nuestros amigos en todo el mundo es luchar por la paz y una solución de dos Estados, un gobierno que hace tiempo perdió la confianza del pueblo está socavando el interés nacional, y todos estamos pagando el precio”, aseguró la organización.

This morning, the Higher Planning Council in Beit El decided that the discussion on the E1 plan will be held behind closed doors, not open to the public. 1/2 https://t.co/b3EM5vDYEC — Peace Now (@peacenowisrael) August 20, 2025

Si el proceso avanza rápidamente, las obras de infraestructura en E1 podrían comenzar en los próximos meses y la construcción de viviendas empezaría en aproximadamente un año. El plan incluye más de 3.400 viviendas que colindarían con el asentamiento de israelíes existente de Maale Adumim.

Smotrich también celebró la aprobación, durante la misma reunión, de 350 viviendas para el asentamiento de Ashael, cerca de Hebrón.

El gobierno de Israel está dominado por políticos religiosos y ultranacionalistas, como Smotrich, con estrechos vínculos con el movimiento de los asentamientos. El ministro de Finanzas ha recibido autoridad a nivel ministerial sobre las políticas de asentamientos y se ha comprometido a duplicar la población de colonos en Cisjordania.