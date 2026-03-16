Israel asegura haber destruido el avión oficial de Alí Jamenei en un bombardeo contra un aeropuerto en Teherán

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber destruido el avión oficial del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros momentos de la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

La Fuerza Aérea israelí ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que ha bombardeado el aparato en el aeropuerto de Mehrabad de la capital, Teherán, antes de asegurar que era usado por Jamenei y otros altos cargos y “elementos del Ejército iraní” con el objetivo de “obtener material militar y gestionar las relaciones con los países del eje mediante vuelos nacionales e internacionales”.

Israel hace así referencia al conocido como ‘eje de resistencia’, integrado por grupos respaldados por Irán en la región de Oriente Próximo, entre ellos el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el partido-milicia chií Hezbolá, los rebeldes hutíes de Yemen y milicias proiraníes de Irak. Previamente, era parte del mismo Siria, durante la época del régimen de Bashar al Assad.

“La destrucción del avión perjudica la capacidad de los líderes del régimen terrorista iraní para coordinarse con los países del eje, para desarrollar su poder militar y para recuperar la capacidad de reconstrucción del régimen”, ha dicho la Fuerza Aérea israelí, antes de subrayado que este ataque “priva al régimen iraní de otro activo estratégico”.

Apenas unas horas antes, medios iraníes habían recogido informaciones sobre nuevos ataques contra el aeropuerto de Mehrabad, sin pronunciarse sobre daños materiales en las instalaciones.

Jamenei fue asesinado en un bombardeo ejecutado el 28 de febrero, en el que murieron además su esposa y varios de sus familiares. Alrededor de una semana después, su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado por la Asamblea de Expertos como nuevo líder supremo del país asiático, si bien por ahora no ha sido visto en público.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Teherán ha respondido atacando territorio de Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.