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    Israel ataca el centro de Beirut en una de las mayores embestidas a Líbano

    Por otro lado, Israel anunció el miércoles que había “eliminado” a un tercer alto cargo iraní en 24 horas. Se trata del ministro de inteligencia, Esmail Khatib, quien fue asesinado en un ataque nocturno.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen del 12 de marzo de 2026 de humo tras un ataque aéreo israelí, en la zona de Bachoura de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    El Ejército israelí extendió sus ataques a los distritos del centro de la capital libanesa, Beirut, destruyendo edificios y obligando a los residentes a huir, causando la muerte de al menos 10 personas. Fue la primera vez que Israel destruyó un edificio entero en el centro de la ciudad desde el inicio de la guerra.

    Los primeros ataques aéreos israelíes impactaron la capital libanesa alrededor de la 1:30 de la madrugada. Poco después, otro bombardeo arrasó un edificio cercano, destrozando un departamento y haciendo que losas de hormigón se estrellaran contra los parabrisas de los autos en la calle de abajo.

    Justo antes del amanecer, un ataque derribó otro edificio en medio de enormes columnas de humo negro. Unas horas más tarde, otro rasgó el aire, arrasando un departamento y prendiendo fuego a un edificio contiguo.

    Imagen del 12 de marzo de 2026 de humo tras un ataque aéreo israelí, en la zona de Bachoura de Beirut, Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    Los ataques perpetrados el miércoles por la mañana en el centro de Beirut, en barrios que antes se consideraban seguros, marcaron una fuerte escalada en la campaña israelí contra Hezbolá, el grupo militante libanés respaldado por Irán.

    Desde el último estallido de la guerra entre Hezbolá e Israel a principios de este mes, la mayoría de los ataques aéreos israelíes se han dirigido a Dahiya, una zona densamente poblada en las afueras del sur de Beirut, donde Hezbolá ejerce su influencia, así como al este y sur de Líbano. Sin embargo, Israel ha comenzado a atacar el centro de Beirut con mayor frecuencia, a menudo sin previo aviso, indicó The New York Times.

    Funcionarios israelíes afirman que sus objetivos son la infraestructura y el personal de Hezbolá en Beirut.

    Por otro lado, Israel anunció el miércoles que había matado a un tercer alto cargo iraní en 24 horas, afirmando que sus fuerzas habían “eliminado” al ministro de inteligencia, Esmail Khatib, en un ataque nocturno.

    Escombros de un edificio son vistos tras un ataque aéreo israelí, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 6 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Bilal Jawich

    La muerte de Khatib se produjo tras el fallecimiento de Alí Larijani, jefe del aparato supremo de seguridad nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. Irán confirmó su fallecimiento.

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al Ejército a asesinar a cualquier otro alto funcionario iraní que fuera objetivo de los ataques, sin necesidad de aprobación adicional.

    “Hoy se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que intensificarán la guerra que libramos contra Irán y Hezbolá en Líbano”, declaró Katz durante una evaluación de seguridad. “La intensidad de los ataques en Irán está aumentando”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteLíbanoIsraelBeirutguerraIránTeheránMundo

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