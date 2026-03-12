SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció el incidente como un “crimen condenable en todos los sentidos y una violación flagrante de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra instituciones educativas y civiles”.

    Por 
    Europa Press
    Edificios dañados tras un supuesto ataque israelí en Zuqaq al-Blat, en el centro de Beirut, Líbano, el 12 de marzo de 2026.

    El Ejército de Israel ha bombardeado este jueves un edificio de la Universidad Libanesa de Beirut, situada en el sur de la capital, matando a dos de los profesores de este centro académico de titularidad pública.

    Las víctimas mortales son Hussein Bazzi, director de la Facultad de Ciencias, y el profesor Mortada Srur, según ha indicado la agencia estatal de noticias, NNA, si bien no se conocen más daños personales ni materiales.

    El Ministerio de Educación y la Universidad han lamentado la muerte de estos dos académicos que han sido víctimas de un “atroz ataque mientras desempeñaban sus funciones en el Complejo Universitario Rafki Hariri”, según un comunicado recogido por la cadena de televisión Al Jadeed.

    Ambas instituciones han considerado el bombardeo de Israel de “crimen de guerra en toda regla” y han recordado que “el Derecho Internacional Humanitario establece claramente la protección de las instituciones educativas y culturales y tipifica como delito cualquier ataque contra ellas en cualquier circunstancia”, por lo que han pedido a la comunidad internacional y a Naciones Unidas que “asuman sus responsabilidades y actúen con urgencia para proteger las instituciones educativas, preservar la inviolabilidad del campus universitario y mantener la educación al margen de los ataques y la violencia”.

    El presidente libanés, Joseph Aoun, ha denunciado lo que ha considerado como un “crimen condenable en todos los sentidos y una violación flagrante de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra instituciones educativas y civiles”.

    Aoun ha advertido de que la actuación de Israel contra el centro académico “supone un nuevo capítulo en la serie de ataques contra civiles” en su país y ha defendido que “la repetición de los ataques israelíes contra instituciones civiles en Líbano hace que la comunidad internacional tenga la responsabilidad de actuar con urgencia para poner fin a estas violaciones y garantizar la protección de Líbano y de sus instituciones educativas y civiles”.

    En una conversación telefónica con el rector de la Universidad Libanesa, Bassam Badran, ha traslado sus condolencias por la muerte de los dos académicos, un mensaje que ha extendido a los familiares, cuerpo docente y comunidad educativa libanesa, antes de asegurar que “pese al sufrimiento”, esta “seguirá siendo un faro de ciencia y pensamiento” para los libaneses.

    Más sobre:LíbanoUniversidad LibanesaBeirutIsraelHussein BazziMortada SrurJoseph AounMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”
    Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno
    Negocios

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta