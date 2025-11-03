OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Israel confirma la identidad de los cuerpos de los tres rehenes entregados por Hamas este domingo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la finalización del proceso de identificación y destacó que están trabajando " de forma incansable para lograr la vuelta de todos los rehenes fallecidos para un entierro adecuado en su país”.

Por 
Europa Press
OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

El Ejército israelí ha confirmado este lunes que los tres cuerpos sin vida entregados en la víspera por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden al coronel Asaf Hamami, el sargento Oz Daniel y el capitán Omer Neutra, cuya identificación había sido adelantada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) informaron a las familias de los secuestrados, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Oz Daniel, que sus seres queridos han sido sepultados nuevamente”, ha indicado en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la finalización del proceso de identificación y ha afirmado que “el Gobierno de Israel comparte el profundo pesar de las familias Hamami, Neutra y Daniel, así como el de todas las familias de los rehenes fallecidos”.

“El Gobierno y todas las instituciones sobre desaparecidos y secuestrados del Estado de Israel están decididos, comprometidos y trabajando de forma incansable para lograr la vuelta de todos los rehenes fallecidos para un entierro adecuado en su país”, ha destacado su oficina a través de un comunicado.

Así, ha hecho hincapié en que “la organización terrorista Hamas debe cumplir sus compromisos ante los mediadores -en línea con el acuerdo alcanzado en septiembre para aplicar la primera fase de la propuesta de Trump para Gaza- y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo”.

“No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta lograr la vuelta de todos los rehenes, hasta el último de ellos”, ha apostillado Netanyahu, después de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, entregaran estos tres cadáveres al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su traslado a Israel.

Los tres miembros militares murieron durante los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás y que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 225 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.600 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.

