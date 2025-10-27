SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

“La Turquía de Erdogan no solo hace pronunciamientos hostiles sino que toma medidas económicas y diplomáticas poco amistosas”, apuntaron las autoridades israelíes.

Por 
Europa Press
Palestinos caminando frente a los escombros de edificios destruidos después de regresar a Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha descartado este lunes el despliegue de tropas turcas en la Franja de Gaza, una cuestión que dice que “no será aceptada” por las autoridades dada la “postura hostil” de Ankara respecto a las cuestiones políticas israelíes.

“Los países que están preparados o quieren enviar tropas deben ser al menos justos con Israel”, ha apuntado el ministro, que ha indicado que las relaciones entre las partes, “que en su día eran más cercanas”, han empeorado “drásticamente” durante el mandato del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

En este sentido, ha acusado al mandatario de “llevar a cabo una campaña contra el país y de comparar sus acciones con las de los nazis”. “También nos ha acusado de genocidio, es un seguidor del grupo terrorista Hamas”, ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario ‘The Times of Israel’.

“La Turquía de Erdogan no solo hace pronunciamientos hostiles sino que toma medidas económicas y diplomáticas poco amistosas”, señalado durante una rueda de prensa junto a su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, en Budapest, donde se encuentra de visita. “No es razonable para nosotros que sus Fuerzas Armadas entren en Gaza, por lo que se lo hemos dicho a nuestros amigos estadounidenses”, ha apostillado.

Saar ha señalado, además, que la Autoridad Palestina sigue “pagando a los terroristas” a pesar de las “promesas” realizadas. Además, ha acusado a alguno de los presos palestinos liberados recientemente de “beneficiarse de este tipo de políticas”. “Europa simplemente mira para otro lado”, ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que “los terroristas recogen sus cheques de la oficina postal palestina”, desde donde se están realizando" nuevos pagos “como parte del alto el fuego”. “Se les da legitimidad sin que haya una verdadera rendición de cuentas”, ha aseverado.

Además, ha vuelto a afirmar que Israel “no cooperar con la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo)”, a la que Israel acusa de “contar con infiltrados de Hamas”. “La lucha no ha terminado. Hamás sigue teniendo en sus manos los restos de 13 rehenes muertos que deben regresar inmediatamente”, ha expresado.

Sobre las relaciones con Hungría, ha destacado el apoyo recibido y su “clara dimensión moral” a la hora de elaborar su política exterior. “¡Estamos deseosos de fortalecer aún más las estrechas relaciones económicas y entre los pueblos de nuestras naciones!”, ha apostillado.

Más sobre:GazaIsraelMedio OrienteTurquía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”
Cultura y entretención

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal