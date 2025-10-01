SUSCRÍBETE
Mundo

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

El ministro de Defensa de Israel apuntó que “esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que decidan irse hacia el sur dejen aislados en la ciudad de Gaza a los terroristas de Hamas".

Por 
Europa Press
Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha anunciado “una última oportunidad” para que los residentes de la localidad abandonen la ciudad ante la intensificación de la ofensiva.

Katz ha señalado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están completando la toma de la zona occidental del corredor de Netzarim, al sur de la ciudad, “seccionando Gaza entre su norte y su sur”. “Esto reforzará el cerco en torno a la ciudad de Gaza y todos los que la abandonen estarán forzados a pasar por puestos de control de las FDI”, ha agregado.

“Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que decidan irse hacia el sur dejen aislados en la ciudad de Gaza a los terroristas de Hamas, dado que las actividades de las FDI continúan con plena fuerza”, ha advertido, antes de argumentar que los que se queden en la localidad serán considerados “terroristas y personas que apoyan el terrorismo”.

En este sentido, ha destacado que el Ejército “se prepara ante todas las posibilidades y está decidido a continuar sus operaciones hasta el retorno de todos los rehenes y el desarme de Hamás, de cara al fin de la guerra”, según ha recogido el diario israelí ‘The Times of Israel’.

Por su parte, Hamas ha subrayado que las palabras de Katz “representan una clara manifestación de arrogancia y desprecio a la comunidad internacional y los principios del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario”, criticando que tilde a los civiles que decidan no irse de la ciudad de “terroristas o personas que apoyan el terrorismo”.

Así, el grupo islamista palestino ha manifestado que estas declaraciones del ministro de Defensa israelí “allanan el camino a una intensificación de los crímenes de guerra cometidos por su Ejército contra cientos de miles de inocentes residentes en la ciudad, entre ellos mujeres, niños y ancianos”, según ha informado el diario palestino ‘Filastin’.

“Lo que los líderes de la ocupación fascista, que son criminales de guerra, están perpetrando contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza, supone una limpieza étnica y un desplazamiento forzoso sistemático, perpetrado de forma brutal y ante los ojos de todo el mundo”, ha denunciado Hamás.

De esta forma, ha hecho hincapié en que “la feroz operación militar sionista contra la ciudad de Gaza continúa con el bombardeo de viviendas sobre las cabezas de sus residentes y las masacres”, incluido un ataque ejecutado este mismo miércoles contra trabajadores de un equipo de rescate en la localidad.

“La comunidad internacional, así como los países árabes e islámicos, deben adoptar medidas inmediatas para detener estas violaciones graves y sin precedentes. Deben dar pasos para disuadir a la entidad ocupante terrorista, forzarla a que detenga sus crímenes y lograr que sus líderes fascistas sean llevados ante la justicia por sus crímenes contra la humanidad”, ha remachado.

Apenas unas horas antes, el Ejército israelí anunció el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave, en medio de la intensificación de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de tomar el control de la localidad.

Israel desató la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza tras días de intensos bombardeos que destruyeron decenas de torres residenciales y otras infraestructuras y provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos y más de 168.700 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

