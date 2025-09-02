SUSCRÍBETE
Mundo

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un grupo de 300 reservistas se niega a acatar la orden de movilización.

Por 
Europa Press
Soldados israelíes se reúnen sobre un tanque en el lado israelí de la frontera con Gaza, el 11 de febrero de 2025. Foto: Archivo Amir Cohen

Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60.000 reservistas en medio de los planes del gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, considerado por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

“Vamos a intensificar y profundizar en nuestras operaciones. La guerra no se detendrá hasta que el enemigo sea derrotado”, ha expresado el jefe del Ejército Eyal Zamir, desde la base militar de Nachshonim con motivo del primer día de movilización.

Cientos de reservistas tendrán que entrenar y prepararse en los próximos meses para reemplazar a buena parte de las fuerzas regulares estacionadas en el norte de Israel y en Cisjordania de cara a la ofensiva contra la Ciudad de Gaza, bautizada como “Carros de Gedeón 2″, en la que pretenden desplegar al menos cuatro divisiones.

Un grupo de 300 reservistas se ha manifestado en contra de la movilización militar durante una rueda de prensa celebrada en Tel Aviv, desde donde han adelantado que no obedecerán la orden y han criticado a Netanyahu por llevar a cabo una guerra “ilegal”, según ha recogido el diario The Times of Israel.

Las críticas dentro del sector militar han aumentado en los últimos meses a raíz de la falta de efectivos para la Franja de Gaza y de la falta de rotaciones de los militares desplegados en el enclave. Las autoridades informaron en la víspera de que un soldado se había quitado la vida en una base del norte del país.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado este martes en más de 63.600 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los atentados del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 75 a causa de los ataques registrados durante las últimas 24 horas.

