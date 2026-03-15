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    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

    Las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron que los ataques se concentraron en instalaciones militares, sistemas de defensa y centros vinculados al desarrollo y almacenamiento de armamento.

    Por 
    Luis Cerda
    Bombardeo en Teherán, el 8 de marzo de 2026 Foto: Xinhua Sha Dati

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que llevaron a cabo bombardeos contra más de 200 objetivos ubicados en el oeste y el centro de Irán durante las últimas 24 horas, en el marco de una escalada de tensiones en la región.

    A través de un comunicado, el ejército israelí indicó que las operaciones están dirigidas contra el sistema de misiles balísticos iraní y las capacidades de defensa aérea del país. Según la declaración oficial, los ataques alcanzaron cuarteles generales donde operaban efectivos militares, además de centros de producción y almacenamiento de armas.

    El portavoz militar israelí, Effie Defrin, sostuvo en una rueda de prensa que el objetivo de estas acciones es “atacar todos los sistemas y capacidades del régimen”, afirmando además que las operaciones se desarrollan en coordinación con fuerzas militares de Estados Unidos.

    De acuerdo con el vocero, la ofensiva busca neutralizar lo que Israel considera una “amenaza existencial” para su seguridad nacional, en medio de un escenario internacional marcado por la creciente preocupación ante un eventual aumento del conflicto en Medio Oriente.

    Más sobre:IsraelIránMedio Oriente

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