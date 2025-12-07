Japón denuncia que cazas chinos apuntaron radares de control de fuego sobre sus aviones militares

El gobierno japonés denunció este sábado que cazas chinos apuntaron su radar de control de fuego contra aviones japoneses sobre aguas internacionales, cerca de las islas de Okinawa.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, reportó dos incidentes separados, los que calificó como “peligrosos” y “extremadamente lamentable”, además de a exigir a China que este accionar no se repita.

“Nos gustaría informar sobre el incidente en el que un avión militar chino iluminó con un radar un avión de la Fuerza de Autodefensa de Japón. Hubo dos impactos de radar”, informó el titular en una publicación en X.

Para luego detallar que el primero de ellos tuvo lugar “entre las 16.32 y las 16.35 horas (hora local) del sábado 6 de diciembre, “sobre aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa”, y el segundo entre las 18.37 y las 19.08 horas en el mismo día y lugar.

“Esta iluminación del radar fue más allá de lo necesario para el vuelo seguro de las aeronaves”, enfatizó Koizumi, efectuando una “enérgica protesta” a China por el incidente.

“Lamentamos profundamente que se haya producido un incidente de este tipo y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte china, solicitando encarecidamente que se evite su repetición”, señaló.

El titular de Defensa también subrayó que la vigilancia y localización de los aviones chinos por parte de las fuerzas japonesas se realizó de manera estrictamente defensiva y destacó que Japón no ha llevado a cabo ninguna acción provocadora en la zona.

La creciente tensión entre Japón y China

El incidente constituye uno de los enfrentamientos más graves entre ambos ejércitos en años y es probable que intensifique la tensión entre los vecinos, que se vio agravada después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtiera sobre la posibilidad de que su país interviniera militarmente en Taiwán si el gobierno chino ataca la isla.

Sus palabras llevaron a que el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicara un mensaje que fue posteriormente eliminado, en el que pedía “cortar el sucio cuello” de la primera ministra, acusándola de “haberse abalanzado” sobre las autoridades chinas “sin dudarlo un solo instante”.

Los esfuerzos diplomáticos de estas últimas semanas para disminuir la tensión no han dado frutos y China ya aplicó algunas medidas, como desaconsejar a sus ciudadanos que visiten Japón, suspender las importaciones de mariscos nipones y paralizar la entrada de nuevas películas japonesas.

De acuerdo con CNN, Japón aseguró que los aviones J-15 chinos involucrados en los dos incidentes de este sábado fueron lanzados desde el portaaviones chino Liaoning, que estaba maniobrando al sur de las islas de Okinawa junto con tres destructores de misiles.

En anteriores fricciones militares entre los dos países orientales, Tokio dijo que un buque de guerra chino apuntó su radar a uno de sus destructores en el Mar de China Oriental en 2013. En tanto, en 2016, Beijing acusó a los aviones japoneses de dirigir su radar de control de fuego hacia cazas chinos.