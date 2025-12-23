SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    La cirugía a la que se someterá el expresidente brasileño no es de urgencia, si bien los médicos aconsejan que se pase por dicho procedimiento lo antes posible para evitar un posible empeoramiento de su estado de salud.

    Europa Press
    El expresidente Jair Bolsonaro sale del hospital bajo fuertes medidas de seguridad después de someterse a procedimientos, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha autorizado este miércoles la intervención quirúrgica del expresidente Jair Bolsonaro para el día de Navidad, tras la solicitud presentada por la defensa.

    Con el visto bueno del juez, que ejerce como instructor del caso por golpe de Estado, Bolsonaro será ingresado este jueves en un hospital de Brasilia, donde será operado un día después de una hernia inguinal. De Moraes ha permitido también que su esposa, Michelle, le acompañe durante el proceso.

    Bolsonaro se encuentra cumpliendo su pena de 27 años de prisión por golpe de Estado desde finales de noviembre, cuando fue trasladado a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que intentara sin éxito quitarse la tobillera electrónica que portaba durante el arresto domiciliario.

    El magistrado es el encargado de decidir no solo sobre las demandas relacionadas con la situación penitenciaria de Bolsonaro, sino también sobre las del resto de los condenados por la fallida trama golpista de finales de 2022.

    En esta ocasión, la cirugía a la que se someterá el expresidente brasileño no es de urgencia, si bien los médicos aconsejan que se pase por dicho procedimiento lo antes posible para evitar un posible empeoramiento de su estado de salud.

    Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año fue operado por una serie de lesiones cutáneas.

