    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    “La Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la muerte de Alex Pretti.

    Por 
    Europa Press
    El enfermero Alex Pretti, tiroteado durante el fin de semana por agentes federales durante una operación antiinmigración en Minneapolis.

    La Casa Blanca ha anunciado este lunes que hay una investigación abierta sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, tiroteado durante el fin de semana por agentes federales durante una operación antiinmigración en Minneapolis, Minnesota.

    “La Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

    Leavitt ha explicado que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI) están participando en la investigación el incidente.

    Sin embargo, ha mantenido el discurso oficial que responsabiliza a las autoridades estatales y municipales de “mentir” y fomentar a “agitadores de izquierda” frente a las operaciones antiinmigración.

    Hasta ahora las autoridades federales habían rechazado investigar la muerte de Pretti a pesar de la indignación provocada entre la población, ya que se trata de la segunda muerte de un ciudadano estadounidense en Minnesota por disparos de agentes federales en 17 días.

    Las autoridades estatales y municipales han manifestado su intención de investigar lo ocurrido, pero las competencias son de las agencias federales, que hasta el momento señalaban a Pretti como responsable por portar un arma, cuando tenía licencia y es legal en ese estado. Las imágenes grabadas y difundidas en redes sociales muestran cómo Pretti es tiroteado cuando estaba siendo reducido por al menos cuatro agentes federales y no prueban que el ahora fallecido hubiera sacado su arma.

    La muerte de Pretti se suma a otros incidentes como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada por agentes federales, o la detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la “ocupación”.

    Más sobre:EE.UU.MinnesotaCasa BlancaAlex PrettienfermeroFBIMundo

