La hermana de Kim Jong-un alerta de “efectos negativos” por maniobras de EE.UU. y sus aliados en la región

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, advirtió que las maniobras militares conjuntas llevadas a cabo entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón podrían acarrear “efectos negativos” para dichos países, informaron los medios estatales este domingo.

El aviso llega un poco antes de la realización, el lunes 15 de septiembre, de los ejercicios anuales conocidos como Freedom Edge, por parte de Seúl, Tokio y Washington, que tienen como objetivo reforzar sus capacidades en los ámbitos aéreo, naval y cibernético frente a posibles amenazas convencionales -de misiles- o nucleares por parte de Corea del Norte, según indicó el ejército surcoreano y lo consignó el diario The Korea Times.

“La exhibición imprudente de poder desplegada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en los lugares equivocados, concretamente alrededor de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), sin duda traerá consecuencias negativas para ellos mismos”, aseveró a través de la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA.

Kim Jong Un y su hermana Kim Yo Jong. Korea Summit Press Pool / AFP KOREA SUMMIT PRESS POOL

Dada la incesante escalada de las tensiones en la región, también está previsto que Corea del Sur y EE.UU. realicen la próxima semana los ejercicios de simulación Iron Mace, con el fin de coordinar sus capacidades militares convencionales y nucleares frente a las amenazas provenientes del Norte, según informaron medios surcoreanos.

Por su parte, Pak Jong Chon, un alto dirigente del partido gobernante norcoreano, señaló en otro comunicado difundido por KCNA que, si las “fuerzas hostiles” siguen mostrando su poderío mediante estos entrenamientos conjuntos, Corea del Norte responderá con medidas “más decididas y contundentes”.

Tradicionalmente, Pyongyang ha condenado este tipo de ejercicios al considerarlos preparativos para una posible invasión, si bien tanto Seúl como Washington han reiterado en diversas ocasiones que se trata únicamente de operaciones de carácter defensivo.