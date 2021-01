La historia de Amanda Gorman, la joven poeta que deslumbró a Estados Unidos en el cambio de mando presidencial

“Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla,

destruiría nuestro país si eso significaba retrasar la democracia,

y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito.

Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada,

nunca puede ser permanentemente derrotada”

Este es un extracto del conmovedor poema que la joven Amanda Gorman proclamó ante el Presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la ceremonia de toma de posesión, el que no dejó a nadie indiferente, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

La mujer de 22 años se convirtió en la poeta más joven en participar en una ceremonia de cambio de mando en la historia de Estados Unidos.

Gorman nació en la ciudad de Los Ángeles y estudió Sociología en la Universidad de Harvard. Cuando era niña tenía una dificultad para emitir algunos sonidos correctamente, al igual que el Presidente Biden.

“Me he convertido en la intérprete que soy y la narradora que me esfuerzo por ser”, relató a Los Ángeles Times, y agregó “cuando tienes que aprender a decir sonidos [y] estar muy preocupado por la pronunciación, te da una cierta conciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva”.

American poet Amanda Gorman reads a poem during the 59th Presidential Inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 20, 2021. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Según consignó US reports, fue Jill Biden, esposa del Presidente quien la recomendó para que participara en la ceremonia. Ella contó a los medios que cuando fue contactada por el equipo del Mandatario “saltó, lloró y gritó” de alegría.

La nueva primera dama llevaba tiempo siguiendo su rápida carrera: en 2014, Gorman fue nombrada la primera Poeta Joven Laureada de Los Ángeles, y tres años después en la primera Joven Poeta Laureada Nacional.

La joven publicó su primer libro The One for Whom Food Is Not Enough, en 2015, y a finales de este año publicará otro ilustrado titulado Change Sings.

Antes de intervenir en la ceremonia, la joven conversó con el programa Newshour de la BBC World Service donde adelantó parte de su presentación en el cambio de mando: “Realmente quería usar mis palabras para ser un punto de unidad, colaboración y unión” (...) “Creo que se trata de un nuevo capítulo en los Estados Unidos, sobre el futuro y hacerlo a través de la elegancia y la belleza de las palabras”.