SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    El organismo solo cuenta por ahora con un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos) y dos países de la Unión Europea (Bulgaria y Hungría).

    Por 
    Europa Press

    La Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza ha confirmado un total de 27 “miembros fundadores”, entre los que figura El Salvador como nueva incorporación, en medio de las dudas expresadas por numerosos países sobre las funciones que tendrá el organismo y la posibilidad de que se configure como una estructura paralela a Naciones Unidas.

    Así, la Junta de la Paz ha apuntado en un mensaje en redes sociales que entre los “miembros fundadores de la creciente organización internacional” figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.

    La totalidad de los miembros anunciados en las últimas horas, a excepción de El Salvador, ya habían confirmado que serían parte del organismo, si bien destaca el caso de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó haber aceptado la invitación de Trump, si bien no figura en la lista publicada por la Junta de la Paz.

    De esta forma, la Junta de la Paz cuenta por ahora solo con un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -precisamente Estados Unidos-, después de que Alemania y Francia hayan rechazado sumarse y de que China y Rusia hayan declinado por ahora pronunciarse sobre si lo harán.

    Asimismo, solo dos países de la Unión Europea (UE) -Bulgaria y Hungría- han aceptado hasta el momento la invitación de Trump, con España entre aquellos que han rechazado públicamente sumarse a la iniciativa, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que la decisión deriva de la “coherencia”, dado que la Junta “está fuera del marco de Naciones Unidas” y “no ha incluido a la Autoridad Palestina”.

    El plan de Trump para Gaza -que contempla la creación de este organismo- fue respaldado en noviembre de 2025 a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le dio legitimidad internacional, con el objetivo declarado de supervisar la reconstrucción de Gaza tras la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y un proceso de desmilitarización y traspaso de competencias que aparte del poder a Hamas.

    A las dudas sobre las funciones del organismo y el hecho de que el propio Trump haya dicho que “podría” reemplazar a la ONU, se suman que el presidente de Estados Unidos figure como presidente “vitalicio” del mismo y la exigencia del pago de mil millones de dólares para conseguir un puesto permanente.

    Fuentes de la Casa Blanca consultadas por Europa Press aseguraron que “no hay un requisito” para realizar esta contribución por parte de los miembros -que si no la hacen tendrán un mandato de tres años- y que estos fondos “serán usados directamente” para acometer los esfuerzos de reconstrucción del enclave palestino, sin que por ahora esté claro si alguno de los 27 miembros confirmados ha realizado este pago.

    Más sobre:MundoDonald TrumpJunta de la PazGazaONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo arremete contra la UDI por “frenar” proyecto de sala cuna universal y apunta a “señal confusa” de Kast

    Choque de buses en Maipú deja al menos 12 heridos

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vallejo arremete contra la UDI por “frenar” proyecto de sala cuna universal y apunta a “señal confusa” de Kast

    Choque de buses en Maipú deja al menos 12 heridos

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo
    Negocios

    Otra ronda de despidos masivos: Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock
    Cultura y entretención

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador
    Mundo

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura