La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

La Asamblea General de la ONU ha aprobado este martes un presupuesto de algo más de 3.450 millones de dólares para la organización en 2026 tras semanas de negociaciones que se han saldado con una reducción del 15 por ciento a nivel financiero y de casi un 19 por ciento de la plantilla.

“Ha sido un año de desafíos”, ha alegado el interventor general de cuentas de la ONU, Chandramouli Ramanathan, acerca de unos presupuestos que obligarán a suprimir hasta 2.900 puestos de trabajo a partir del 1 de enero de 2026, mientras se ha cesado ya a más de un millar de empleados.

Con todo, ha destacado la capacidad del comité responsable de la elaboración del documento para llegar a un consenso y ha celebrado lo que ha descrito como un récord de anticipos de los Estados miembros para la conformación de los presupuestos, si bien ha hecho un llamamiento a la puntualidad de las contribuciones asignadas a cada país.

Este presupuesto, que cubre las actividades principales de la ONU en cuanto a asuntos políticos, justicia internacional, cooperación regional para el desarrollo, Derechos Humanos y asuntos humanitarios, es independiente del correspondiente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, aprobada en julio y también con recortes.