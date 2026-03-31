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    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamado a que “los ataques contra las fuerzas de paz deben cesar".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo: Bombardeo israelí cerca del Aeropuerto Internacional Rafic Hariri en Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Bilal Jawich

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este martes “enérgicamente” la muerte de dos ‘cascos azules’ indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) tras una explosión de su vehículo cerca de Bani Hayan, en el sur del país.

    La explosión, que dejó a un tercer ‘casco azul’ “gravemente herido” y un cuarto con lesiones, es el “segundo incidente mortal en un lapso de 24 horas”. Ante esto, Francia ha pedido una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante los “inaceptables e injustificables” ataques israelíes.

    “Los ataques contra las fuerzas de paz deben cesar, ya que constituyen graves violaciones del Derecho Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, y podrían constituir crímenes de guerra. Se exigirán responsabilidades”, ha señalado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

    Guterres ha expresado sus “más sentidas condolencias” a los familiares, amigos y compañeros de los cascos azules fallecidos, así como a Indonesia, mientras que también ha deseado una pronta y completa recuperación a los heridos.

    “Nadie debería morir jamás sirviendo por una causa de paz. El secretario general insta encarecidamente a todos los actores a que cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento”, ha indicado en un comunicado.

    El secretario general también ha trasladado su agradecimiento a los miembros de la FINUL, recordando la importancia de garantizar su seguridad y protección, así como la libertad de movimiento de los ‘cascos azules’. “La ONU insta a las partes a reducir la tensión de inmediato y a cumplir plenamente con sus obligaciones contraídas en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad”, ha zanjado.

    Las dos víctimas mortales se suman al militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe que falleció este domingo a causa de la explosión de un proyectil que también hirió gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, en el sur del país.

    La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.

    Más sobre:ONUCascos AzulesLíbano

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