SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania han defendido este mismo viernes que el ataque tuvo “un objetivo militar legítimo”

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Naciones Unidas ha expresado este viernes su “alarma” por el ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas, después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro.

    “Estamos alarmados por los informes de un ataque en Año Nuevo en Jorli, en la provincia de Jersón, que causó víctimas civiles, incluidos niños, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su cuenta en la red social X.

    “Sin acceso al territorio ucraniano ocupado, la verificación exhaustiva de las víctimas puede llevar algún tiempo”, ha lamentado, antes de reclamar la apertura de “investigaciones rápidas, imparciales y efectivas” para esclarecer lo sucedido.

    Fuentes de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania han defendido este mismo viernes que el ataque tuvo “un objetivo militar legítimo” y han agregado que en el lugar atacado había “miembros de las fuerzas de seguridad que participaban en una fiesta con motivo de Año Nuevo”, antes de agregar que el Ejército ruso y las autoridades prorrusas de Jersón habrían sufrido bajas importantes, incluido un alto cargo de la Policía identificado como Serhi Bohan.

    El Comité de Investigación ruso ha abierto ya una investigación por lo que ha definido como “atentado terrorista”. El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, ha denunciado que “así es la paz” del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en medio de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de invasión rusa.

    Más sobre:RusiaUcraniaONUAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Lo más leído

    1.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    2.
    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    Terremoto de magnitud 6,5 afecta al sur de México

    3.
    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    4.
    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    5.
    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2026 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas
    Chile

    Tras caso Cayazaya: comienza a regir nueva normativa que exige protección de salud mental de estudiantes en prácticas clínicas

    Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara: “La permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos
    Negocios

    El cobre arranca el 2026 de la mejor manera posible: al alza y en nuevos máximos históricos

    Cencosud invertirá US$14 millones para ampliar centro de distribución en Chillán

    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra
    El Deportivo

    El incierto futuro de Vicente Reyes tras el fin anticipado de su préstamo en la League One de Inglaterra

    Matías Almeyda se molesta por las dudas sobre su continuidad en el Sevilla de Alexis: “Me tienen que sacar con 10 jueces”

    Será compañero de Neymar: Felipe Loyola da el salto a Brasil y llega al Santos

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos
    Mundo

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    Investigadores suizos creen que bengalas sobre botellas de champán provocaron incendio fatal en bar

    Detienen a un asesor de Bolsonaro por infringir las medidas cautelares de su condena por golpismo

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
    Paula

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir