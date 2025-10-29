SUSCRÍBETE
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

La organización ha reclamado investigaciones “rápidas y efectivas” y ha recordado a las autoridades la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional.

Por 
Europa Press

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos se ha declarado “horrorizada” por los efectos de una operación policial lanzada el martes en favelas de Río de Janeiro y que se saldó con más de 60 fallecidos, entre ellos varios agentes de las fuerzas de seguridad.

Para Naciones Unidas, este operativo contra el Comando Vermelho evidencia una “tendencia” sobre las “consecuencias letales” de las acciones de la Policía en áreas con “comunidades marginadas”.

Por ello, ha reclamado investigaciones “rápidas y efectivas” y ha recordado a las autoridades la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional, en línea con los llamamientos que ya había lanzado previamente ante el aparente uso excesivo de la fuerza.

Con al menos 64 fallecidos, se trata de la operación más letal de la historia en Río de Janeiro, una ciudad donde son relativamente frecuentes este tipo de despliegues. Solamente en 2025, la Policía Federal ha realizado cerca de 180 operaciones en la ciudad, de las cuales 24 estaban relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto reunirse este miércoles con varios ministros para coordinar las acciones de su Gobierno.

