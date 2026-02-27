La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, convocó este jueves a elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo, en medio de las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia.

El anuncio se produjo pocas semanas después de que Frederiksen subiera en las encuestas de opinión pública por oponerse a las amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse del territorio danés semiautónomo.

“Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir qué dirección tomará Dinamarca en los próximos cuatro años y lo espero con ilusión” , anunció Frederiksen esta jornada ante el Folketing, el Parlamento danés, según consignó el diario Politiken.

Misma cita en la que la primera ministra, que asumió el puesto en 2019 después de que su partido -el Socialdemócrata de Dinamarca- llegara a un acuerdo para formar un gobierno minoritario con otros partidos de izquierda en el Parlamento, remarcó: “Como todo el mundo sabe, el conflicto sobre Groenlandia aún no ha terminado”.

La decisión más tarde se hizo oficial a través de un decreto publicado por la oficina de la premier danesa en el que se detalla que la convocatoria de elecciones se produce con el objetivo de “dar a los votantes la posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones políticas importantes”.

La Constitución danesa establece que deben celebrarse elecciones parlamentarias al menos cada cuatro años y correspondía realizar nuevos comicios el próximo mes de octubre.

Sin embargo, la primera ministra tomó la decisión de capitalizar su popularidad a raíz de su papel para soportar las presiones del mandatario estadounidense sobre Groenlandia, adelantando las votaciones.

Algo que se produce después de que su colectividad sufriera una aplastante derrota electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2025 al perder la alcaldía de Copenhague, que controlaba desde hace 100 años.

Frederiksen, cuya popularidad había caído debido a la crisis con la vivienda, entre otros problemas, gobierna desde hace cuatro años gracias a la coalición formada por el Partido Liberal, encabezado por Troels Lund Poulsen, y por el centrista Los Moderados, liderado por el ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Poulsen presentó este mismo jueves su candidatura a las elecciones parlamentarias. “Estoy listo para asumir la responsabilidad de liderar nuestro país”, expresó en un largo comunicado en redes sociales, en el que apuntó a que su prioridad es garantizar “la seguridad” de los daneses.