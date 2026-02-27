SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    Mette Frederiksen convocó a comicios parlamentarios para el 24 de marzo, en una medida con la que estaría tratando de sacar provecho al éxito mediático de su enfrentamiento con el presidente Donald Trump por el territorio ártico.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    MICHELE TANTUSSI

    La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, convocó este jueves a elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo, en medio de las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia.

    El anuncio se produjo pocas semanas después de que Frederiksen subiera en las encuestas de opinión pública por oponerse a las amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse del territorio danés semiautónomo.

    “Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir qué dirección tomará Dinamarca en los próximos cuatro años y lo espero con ilusión”, anunció Frederiksen esta jornada ante el Folketing, el Parlamento danés, según consignó el diario Politiken.

    Misma cita en la que la primera ministra, que asumió el puesto en 2019 después de que su partido -el Socialdemócrata de Dinamarca- llegara a un acuerdo para formar un gobierno minoritario con otros partidos de izquierda en el Parlamento, remarcó: “Como todo el mundo sabe, el conflicto sobre Groenlandia aún no ha terminado”.

    La decisión más tarde se hizo oficial a través de un decreto publicado por la oficina de la premier danesa en el que se detalla que la convocatoria de elecciones se produce con el objetivo de “dar a los votantes la posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones políticas importantes”.

    La Constitución danesa establece que deben celebrarse elecciones parlamentarias al menos cada cuatro años y correspondía realizar nuevos comicios el próximo mes de octubre.

    Sin embargo, la primera ministra tomó la decisión de capitalizar su popularidad a raíz de su papel para soportar las presiones del mandatario estadounidense sobre Groenlandia, adelantando las votaciones.

    Algo que se produce después de que su colectividad sufriera una aplastante derrota electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2025 al perder la alcaldía de Copenhague, que controlaba desde hace 100 años.

    Frederiksen, cuya popularidad había caído debido a la crisis con la vivienda, entre otros problemas, gobierna desde hace cuatro años gracias a la coalición formada por el Partido Liberal, encabezado por Troels Lund Poulsen, y por el centrista Los Moderados, liderado por el ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

    Poulsen presentó este mismo jueves su candidatura a las elecciones parlamentarias. “Estoy listo para asumir la responsabilidad de liderar nuestro país”, expresó en un largo comunicado en redes sociales, en el que apuntó a que su prioridad es garantizar “la seguridad” de los daneses.

    Más sobre:DinamarcaPrimera ministraMette FrederiksenElecciones anticipadasGroenlandiaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    2.
    Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

    Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

    3.
    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer
    Chile

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Óscar Ramírez, presidente (s) de la DC: “Me gustaría seguir conduciendo el partido”

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026

    Se acaba el sueño de Christian Garin: cae batallando ante Sebastián Báez y es eliminado del BCI Seguros ChileOpen

    Repasa la caída de Christian Garin ante Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia
    Mundo

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?