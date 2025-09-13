SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Las otras figuras controvertidas al estilo de Charlie Kirk en EE.UU.

Entre ellas se encuentran la activista Candace Owens, que ha promovido la teoría de que la primera dama francesa, Brigitte Macron, nació hombre. También está Ben Shapiro, quien tuvo que cancelar un evento tras el asesinato de Kirk.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
El activista conservador Charlie Kirk durante el encuentro con estudiantes en una universidad en Utah, el miércoles. Foto: Archivo

Dos días después del asesinato del influyente activista conservador Charlie Kirk mientras daba un discurso el miércoles en la Universidad del Valle de Utah, el FBI identificó ayer al sospechoso del disparo como Tyler Robinson, de 22 años, quien ya se encontraba detenido. El crimen ha suscitado el temor de que otras figuras que participan en frecuentes debates públicos en EE.UU. puedan convertirse en blancos de otro ataque.

Una de ellas es Candace Owens, una comentarista conservadora que saltó a la fama alrededor de 2017, cuando dirigía las comunicaciones del think tank Turning Point USA, fundado por Kirk. Creadora de contenido en apoyo a las ideas de Donald Trump, la joven criticó duramente al movimiento Black Lives Matter. En abril de 2018, el rapero Kanye West, un declarado partidario de Trump, tuiteó su admiración por “la forma de pensar de Candace Owens”; el líder republicano Ted Cruz la imaginó en la Corte Suprema de Estados Unidos; y Trump ese mismo año la calificó como una “pensadora muy inteligente”.

La mujer ha promovido ideas transfóbicas en un podcast divulgado en enero en YouTube, donde cuenta con casi 4 millones de suscriptores. En 2024, Owens usó su podcast para promover la teoría conspirativa infundada de que la primera dama francesa, Brigitte Macron, nació biológicamente varón. Repitió las falsas afirmaciones en redes sociales, llegando incluso a vender productos basados en ellas.

En julio de 2025, Brigitte y Emmanuel Macron presentaron una demanda por difamación contra Owens en Estados Unidos, alegando sus “mentiras comprobablemente falsas y devastadoras”. Ya se había presentado una demanda por separado en Francia.

Otra figura es Ben Shapiro, un comentarista conservador estadounidense, abogado de formación, autor, fundador de un podcast y de una empresa de medios (cofundador de The Daily Wire), y conocido por su estilo de debate rápido, sus firmes posiciones sobre la libertad de expresión, su apoyo a Israel y su oposición a muchas políticas culturales progresistas, entre otras cuestiones.

“Como todos ustedes, hoy estoy completamente atónito, desconsolado y con el alma en pena”, escribió Shapiro, de 41 años, en X sobre el asesinato de Kirk. “Es inimaginable escribir estas palabras”. El comentarista estadounidense recordó que conoció a Kirk cuando tenía apenas 18 años. Lo describió como “un joven tan entusiasta y decidido que inmediatamente le dije a un amigo: ‘Ese chico va a ser el presidente del Comité Nacional Republicano algún día’”.

“Charlie se volvió aún más grande e importante”, comentó Shapiro. “Fue un privilegio ver a este hombre de principios defender sus creencias y crear la organización política conservadora más importante de Estados Unidos. Pero aún más importante, Charlie era un buen hombre, un hombre que creía en el bien y el mal, que se aferraba a sus valores bíblicos”.

“Somos estadounidenses”

Al igual que Owens, Shapiro aborda con frecuencia temas sociales, culturales y políticos polémicos, como la raza, las políticas de identidad, la libertad de expresión, los valores morales, la política exterior estadounidense (especialmente respecto a Israel) y las cuestiones de género. Su programa, The Ben Shapiro Show, es un podcast diario que suele incluir entrevistas, debates con invitados y confrontaciones en vivo o grabadas. También participa con frecuencia en series de debates públicos, confrontaciones, charlas en campus y formatos de debate virales como la serie “Surrounded” de Jubilee.

El activista iba a realizar un evento la misma noche del miércoles en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan para hablar sobre su nuevo libro, Lions and Scavengers: The True Story of America (and Her Critics). Sin embargo, el evento fue cancelado tras el asesinato de Kirk. Pese a ello, indicó que no iba a dejar de hablar en los campus universitarios ni en ningún otro lugar.

El sicólogo Jordan Peterson. Foto: Archivo

Citando rumores en línea de que planeaba cancelar una gira universitaria a raíz de la muerte de Kirk, Shapiro calificó la idea de “tonterías” y agregó que “somos estadounidenses y no nos van a disuadir”.

A estas figuras también se suma el psicólogo conservador canadiense Jordan Peterson, quien es uno de los nombres más consolidados que promueven ideas sexistas y antifeministas en YouTube como parte de la “manosfera”, aunque ha negado ser misógino.

Tiene 8,64 millones de suscriptores en su cuenta, donde se opone a la igualdad de género y defiende los roles tradicionales, argumentando que hombres y mujeres son fundamentalmente diferentes. También ha argumentado que el activismo trans es “sexista y delirante”, además de sustentar la negación de la ciencia.

Peterson a menudo enfrenta protestas cuando ha ofrecido charlas en universidades en distintos países. Así, en un video por redes sociales señaló que para evitarlas ha decido realizarlas en la mañana para no sufrir interrupciones por parte de los manifestantes. No ha quedado claro si esta medida fue llevada a cabo por las casas de estudio.

Andrew Tate. Foto: Archivo

Otra figura conocida es Emory Andrew Tate III, un luchador profesional estadounidense de 38 años que se convirtió en personalidad mediática y que ha acumulado miles de millones de visitas en línea con sus diatribas sobre el dominio masculino, la sumisión femenina y la riqueza.

Se ha convertido en un creador de contenido en línea divisivo que en un momento dado fue suspendido de las principales plataformas de las redes sociales, pero fue readmitido. En febrero de 2025, tenía 10,7 millones de seguidores en X. Andrew Tate enfrenta problemas legales tanto en Rumania como en Reino Unido, donde cuatro mujeres lo acusan de violación y control coercitivo, y presentaron una demanda civil en su contra.

Más sobre:Estados UnidosLT SábadoCharlie KirkasesinatoUTAHCandance OwensBen ShapiroJordan PetersonAndrew Tateconservador

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia
Chile

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté