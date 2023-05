Lasso no descarta todavía presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Ecuador

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Desde el entorno de Guillermo Lasso se indicó que el mandatario no descarta presentarse a las elecciones presidenciales. Foto: AP

Según fuentes cercanas al mandatario ecuatoriano, la nota que publicó este viernes "The Washington Post" y en la que se anunciaba que Lasso no buscaría su reelección, no contiene “información correcta” y que se ha podido deber a un “error de traducción”. Agregaron que el presidente “por el momento está pensando en las necesidades y problemas de los ecuatorianos, especialmente el de seguridad”.