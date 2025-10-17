SUSCRÍBETE
Mundo

Líder golpista de Madagascar jura como presidente tras cambio de gobierno calificado de “inconstitucional” por la ONU

El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del Ejército, prestó juramento para convertirse en reemplazante del destituido presidente Andry Rajoelina.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El coronel Michael Randrianirina pronuncia su discurso ante el Tribunal Constitucional Superior tras su investidura como presidente en Antananarivo, Madagascar, el 17 de octubre de 2025. Brian Inganga

Un coronel del Ejército que tomó el poder en un golpe militar fue juramentado como nuevo líder de Madagascar el viernes en una toma de poder ultrarrápida que derrocó al presidente y lo obligó a huir del país para esconderse.

El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del Ejército, prestó juramento para convertirse en el nuevo presidente en una ceremonia en la cámara principal del Tribunal Constitucional Superior del país y frente a sus nueve jueces vestidos de rojo, según consigna The Associated Press.

La ceremonia de investidura del hombre de 51 años se celebró en la capital, Antananarivo, y contó con la presencia del embajador de Estados Unidos y varios representantes de otros países. Trabaja para fortalecer la unidad nacional y los derechos humanos, y para defender la Constitución y las leyes del país, aseguró.

Randrianirina reemplaza a Andry Rajoelina, quien se escondió tras semanas de protestas de la llamada Generación Z por la corrupción y la falta de servicios básicos.

“Esto no es un golpe de Estado. Hubo una decisión del Tribunal Constitucional Superior. Es legal, ¿no?”, declaró Randrianirina a la prensa el jueves. “Un golpe de Estado es cuando soldados entran en el palacio presidencial con armas, disparan y hay derramamiento de sangre”.

Si bien la Constitución exige que las elecciones se celebren en un plazo de 60 días, el organismo electoral “sigue estando desorganizado”, y el nuevo gobierno deberá garantizar un censo electoral fiable antes de organizar unas elecciones creíbles, afirmó. “Sólo después de eso podremos avanzar hacia las elecciones”.

Su ascenso a la presidencia se produjo apenas tres días después de anunciar que las Fuerzas Armadas tomarían el poder en la extensa isla del Océano Índico de unos 30 millones de habitantes frente a la costa este de África.

La toma de posesión, que se produjo después de tres semanas de protestas antigubernamentales protagonizadas principalmente por jóvenes, llevó a Madagascar a ser suspendido de la Unión Africana.

Naciones Unidas ha condenado el golpe militar como un cambio de gobierno inconstitucional, pero ha habido poca reacción significativa de otros países.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este jueves el “cambio inconstitucional” de gobierno en Madgascar y pidió el restablecimiento del Estado de derecho en el país africano.

“El secretario general condena el cambio inconstitucional de gobierno en Madagascar y pide el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de derecho”, señaló su portavoz, Stéphane Dujarric.

El portugués reiteró así la disposición del organismo “para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados” en abordar las causas subyacentes de la inestabilidad en el país, un objetivo que ha extendido a “todos los actores malgaches, incluidos los jóvenes”, quienes protagonizaron al menos las primeras movilizaciones.

Dujarric manifestó asimismo que el representante de Naciones Unidas “toma nota” de la decisión de la Unión Africana de suspender al país en el seno del organismo tras lo sucedido y aprovechó de recordar que casi 29.000 personas sufren niveles de hambruna de emergencia, según las organizaciones humanitarias sobre el terreno, que también apuntan a que esta cifra aumente a 110.000 para principios de 2026, debido al “constante aumento” de la desnutrición y los brotes de enfermedades, sumados a los recortes de financiamiento decretados por países donantes.

Randrianirina era hasta ahora el jefe de una unidad de élite del Ejército conocida como Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT) y que el sábado se posicionó del lado de los manifestantes, que iniciaron sus protestas a finales de septiembre por los continuos cortes del suministro de agua y luz y terminaron por exigir la dimisión de Rajoelina por su incapacidad a la hora de hacer frente a la crisis.

El paradero de Rajoelina, quien condenó la toma del poder por parte del Ejército, sigue siendo incierto. Radio France International informó que fue evacuado por un avión militar francés a petición del presidente Emmanuel Macron. Francia, la antigua potencia colonial, no ha confirmado su participación. En su ausencia, Rajoelina fue destituido en una votación en el Parlamento el martes, justo antes de que el coronel anunciara que los militares tomarían el poder.

Madagascar es uno de los países más pobres del mundo; cuatro de cada cinco habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. Ha sufrido varios golpes militares desde su independencia en 1960.

