Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Las lluvias monzónicas -precipitaciones intensas provocadas por vientos estacionales que cambian de dirección según la época del año- han causado al menos 327 muertes y 23 heridos en el norte de Pakistán, específicamente en la zona montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa.

Según lo reportado por medio digital pakistaní Dawn, la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA) ha estimado que las pérdidas humanas y materiales se han concentrado en el distrito de Buner, especialmente en las últimas 48 horas. Allí, de acuerdo con lo informado por Samaa TV, la cifra de muertos por las inundaciones, deslizamientos de tierra o electrocución es de 158.

La temporada de monzones, iniciada a fines de junio y de una intensidad “inusual” según las autoridades pakistaníes, ha cobrado la vida de 657 personas. Más de la mitad de las víctimas murieron en derrumbes de infraestructuras de mala calidad.

Sumada a la catástrofe, está la dificultad de los servicios de emergencia para acceder a las zonas aisladas. “Las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas dificultan el acceso de las ambulancias y los equipos deben desplazarse a pie”, informó el vocero de la unidad de rescate provincial, Bilal Ahmed Faizi en declaraciones recogidas por Deutsche Welle.

Para las próximas horas se espera que continúen las lluvias de alta intensidad, por ende las autoridades han llamado a la ciudadanía a adoptar las precauciones necesarias.