Los archivos de Epstein: Detalles de los nuevos documentos divulgados del caso que conmociona a Estados Unidos

Los documentos divulgados en la semana por el Departamento de Justicia estadounidense relacionados con el caso del fallecido magnate acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein dieron cuenta no solo del vínculo del financista con el Presidente Donald Trump, sino que también entregaron nuevos detalles sobre la polémica conducta de Epstein, entre otros.

El martes se publicaron aproximadamente 30.000 páginas en el sitio web del Departamento de Justicia, entre las que se incluían expedientes judiciales y correos electrónicos relacionados con los casos contra Epstein, muchos de los cuales contenían textos censurados, así como documentos que hacen referencia a Trump. De hecho, funcionarios de su administración -a diferencia de otras divulgaciones- restaron importancia a los archivos, desestimando la importancia de los materiales y sugiriendo que algunos de los que mencionaban al mandatario republicano no estaban verificados o incluso eran pura invención.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el Presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, declaró el Departamento de Justicia en una publicación en X. “Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas”.

The Department of Justice has officially released nearly 30,000 more pages of documents related to Jeffrey Epstein.



Some of these documents contain untrue and sensationalist claims made against President Trump that were submitted to the FBI right before the 2020 election. To be… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

Según CNN, “los nuevos registros reavivaron el debate sobre la exhaustividad de las revelaciones del Departamento de Justicia y el grado en que la administración ha cumplido con la ley que exige su divulgación”. “El Departamento de Justicia pareció intentar adelantarse a cualquier revelación desfavorable para Trump, haciendo un llamado al escepticismo al analizar los nuevos materiales, al menos en lo que respecta a las afirmaciones sobre el presidente”, indicó la cadena de televisión.

Las autoridades estadounidenses señalaron el miércoles que han descubierto al menos un millón de documentos más potencialmente relacionados con Epstein que planean publicar en los próximos días y semanas.

“Tenemos abogados trabajando las 24 horas para revisar y hacer las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible”, dijo el Departamento de Justicia.

Esta cartera afirmó que podrían pasar “algunas semanas más” antes de que se publiquen todos los archivos. El Departamento de Justicia ha estado bajo escrutinio tras no haber publicado todos los archivos de Epstein antes del 19 de diciembre, fecha límite establecida por una nueva ley.

A continuación, algunas de las revelaciones más destacadas de los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Menciones a Trump

El nombre del Presidente Trump aparece más de 100 veces en los archivos publicados el martes, como parte del cumplimiento del Departamento de Justicia con la legislación que le exigió revelar toda su información sobre el caso Epstein. El mandatario luchó contra la exigencia de transparencia del Congreso durante meses antes de dar un giro brusco y respaldar el proyecto de ley al darse cuenta de que había perdido.

“Aunque muchas referencias a Trump provienen claramente de informes periodísticos o de pistas aparentemente no verificadas al FBI, una conclusión de los archivos es que la relación de Trump con Epstein, un antiguo amigo, interesó a las fuerzas del orden federales durante años”, escribió la revista The Atlantic.

“Por supuesto que sabía de las chicas”: qué dicen los nuevos correos electrónicos que vinculan a Trump con Epstein. Foto: archivo.

Así, los nuevos documentos revelaron que Trump voló varias veces en el jet privado de Epstein en la década de 1990, a menudo entre Nueva York y Florida. Los registros de vuelo muestran que, en algunos viajes, Trump voló con Epstein y mujeres, y en uno de ellos viajó con su entonces esposa, Marla Maples, y su hija. Estos registros de vuelo se hicieron públicos durante el procesamiento de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein. Trump ha declarado que cortó vínculos con Epstein antes de su arresto en 2006.

En un correo electrónico de enero de 2020, un fiscal federal escribió que Trump viajó muchas más veces en el avión privado de Epstein de las que la agencia tenía conocimiento en ese momento: “En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos dos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y una joven de 20 años. En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso Maxwell”.

Trump también ha insistido en que desconocía por completo las actividades delictivas de Epstein, aunque sus críticos han cuestionado su veracidad, dada su estrecha relación y su historial de acosar a mujeres. Miembros del Congreso de ambos partidos han afirmado que continuarán investigando el asunto durante el próximo año. Representantes que conversaron con The Atlantic señalaron que, tras leer los archivos, la conclusión a la que llegaron es que altos funcionarios de la administración Trump no han sido honestos sobre su contenido y que pretenden presionar a la fiscal general, Pam Bondi, y al director del FBI, Kash Patel, para obtener más información.

“Aunque los archivos están excesivamente censurados, ya han demostrado que la narrativa difundida por Patel en las audiencias, Bondi en los comunicados de prensa y el propio Trump en redes sociales no era precisa”, dijo a The Atlantic Thomas Massie, representante republicano de Kentucky y coautor de la legislación sobre Epstein. “Una divulgación completa, conforme a la ley, demostrará que hay más hombres implicados en los archivos en posesión del gobierno”, señaló.

Carta polémica

Los nuevos documentos incluyen una carta que el Departamento de Justicia ahora dice que es falsa, firmada por “J. Epstein” y dirigida a otro delincuente sexual convicto, el exmédico de USA Gymnastics Larry Nassar.

“Compartimos una cosa… nuestro amor y cariño por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial”, dice la carta. “Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes núbiles”, aseguran.

La misiva incluye otra aparente referencia lasciva al mandatario. Los remitentes no usan la palabra Trump, pero es de 2019, cuando el republicano era presidente: “Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba ‘arrebatar la comida’, mientras que nosotros terminábamos consiguiendo comida en los comedores del sistema. La vida es injusta”.

El Departamento de Justicia informó el martes por la tarde que el FBI había determinado que la carta era falsa, en parte porque la letra no parecía coincidir con la de Epstein. Los medios estadounidenses recordaron que un documento del FBI de 2020 indica que se solicitó un análisis de escritura, pero los textos publicados el martes no incluyen los resultados.

The FBI has confirmed this alleged letter from Jeffrey Epstein to Larry Nassar is FAKE. The fake letter was received by the jail, and flagged for the FBI at the time. The FBI made this conclusion based on the following facts:



-The writing does not appear to match Jeffrey… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 23, 2025

La declaración del Departamento de Justicia también señaló que la carta tenía estampillas de Virginia, mientras que Epstein había estado detenido en Nueva York; la dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta, y fue procesada tres días después de la muerte de Epstein.

Muerte de Epstein

Epstein, quien fue acusado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual, había estado encarcelado en el ahora cerrado Centro Correccional Metropolitano de Nueva York durante cinco semanas cuando, el 10 de agosto, aproximadamente a las 6.30 am, fue encontrado muerto en su celda.

Se enfrentaba a una posible condena de 45 años si era declarado culpable de todos los cargos. El día antes de su muerte, jueces federales, en una demanda civil independiente, habían hecho públicos 2.000 documentos que contenían acusaciones de abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

Seis días después de su muerte, la médica forense jefa de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, cuya oficina había realizado una autopsia del cuerpo de Epstein, emitió un dictamen según el cual Epstein se había ahorcado, indicó el diario The Washington Post.

Documentos del caso Epstein publicados con censura por el Departamento de Justicia. Foto: Archivo DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Desde entonces, una amplia gama de personas, incluidos miembros del Congreso y algunos partidarios destacados de Trump, han desafiado esa conclusión, afirmando sin pruebas que Epstein fue asesinado y proponiendo teorías sobre quién podría haberlo hecho.

Los documentos publicados hasta el momento no respaldan dichas teorías. Sin embargo, ofrecen evidencia adicional que respalda la conclusión de investigaciones previas, tanto del Departamento de Justicia como de los medios de comunicación, de que las autoridades penitenciarias no monitorearon adecuadamente a Epstein, a pesar de haberlo puesto previamente bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Tras la muerte de Epstein, dos empleados de la cárcel fueron acusados de no vigilarlo. La fiscalía afirmó que durmieron parte de su turno, perdieron el tiempo comprando en línea y falsificaron libros de registro para ocultar que no realizaban rondas cada 30 minutos. Finalmente, llegaron a un acuerdo para evitar el juicio. Los funcionarios de la cárcel también dejaron a Epstein solo en su celda, a pesar de las estrictas instrucciones de no hacerlo.

Príncipe Andrés

Algunos de los correos electrónicos publicados entre 2001 y 2002 destacan la estrecha relación entre la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, y alguien llamado “A”, una posible abreviatura del expríncipe Andrés, quien perdió su título real en octubre, cuando el Palacio de Buckingham tomó medidas para distanciarse del miembro de la realeza británica debido a su antigua amistad con Epstein.

En un correo electrónico de agosto de 2001 a Maxwell, enviado desde “El Hombre Invisible”, el remitente habla de su estancia en Balmoral, un castillo escocés utilizado por la familia real. “¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?”, preguntó el redactor del mensaje. Maxwell respondió que no. Más adelante, en el mismo correo, “A” habló de la muerte de su ayudante de cámara, quien lo acompañaba desde que tenía dos años.

Luego, en febrero de 2002, la pareja discutió un itinerario para el próximo viaje de “A” a Perú, donde el expríncipe realizó una visita oficial en marzo de ese mismo año. En un correo electrónico con un guía turístico local, reenviado a “El Hombre Invisible”, Maxwell describió el interés de “A” en “hacer turismo con dos piernas (léase: inteligente, bastante divertido y de buenas familias)”.

Posibles co-conspiradores

Entre los documentos publicados hay correos electrónicos que parecen haber sido enviados entre personal del FBI en 2019 y que mencionan a 10 posibles “co-conspiradores” de Epstein.

Según la BBC, los correos electrónicos indicaban que seis miembros del grupo habían recibido citaciones. Esto incluía tres en Florida, uno en Boston, uno en la ciudad de Nueva York y uno en Connecticut. Cuando se enviaron los correos electrónicos aún faltaban cuatro citaciones, incluida una a un “rico hombre de negocios de Ohio”.

Otro correo electrónico enviado al FBI de Nueva York ofrece información actualizada sobre los cómplices. Esta vez, parece mencionar varios nombres. La mayoría están omitidos del archivo. Dos nombres no fueron redactados: (Ghislaine) Maxwell y (Les) Wexner. Un correo electrónico dice: “No sé si Ohio se ha puesto en contacto con Wexner”.

El correo electrónico presumiblemente se refiere al exdirector ejecutivo de Victoria’s Secret, Les Wexner, quien mantuvo una amistad pública con Epstein. En 2019, Wexner declaró sentirse “avergonzado” por sus vínculos con el financiero. D