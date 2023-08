Luisa González y Daniel Noboa lideran escrutinios y pasarían a segunda vuelta en Ecuador

Fue en mayo cuando, luego de un conflicto importante entre la Asamblea Nacional y el Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, este último decidiera hacer uso de la “muerte cruzada”, una figura constitucional que le permitía disolver el Congreso con el costo de adelantar las elecciones.

Este domingo tuvieron lugar estas elecciones, en un ambiente marcado por el temor de los ciudadanos, un fuerte despliegue policial y militar -por el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, en un acto político en Quito, el pasado 9 de agosto, y las amenazas a otros postulantes- y los problemas que trajo el voto “telemático” a los ecuatorianos en el extranjero.

El candidato presidencial ecuatoriano Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y su madre Anabella Azin asisten a una conferencia de prensa en Guayaquil, el 20 de agosto de 2023. Foto. Reuters

De acuerdo a los datos oficiales dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con un 71,12% del escrutinio, la candidata del partido izquierdista Revolución Ciudadana y protegida del expresidente Rafael Correa, Luisa González, marchaba a la cabeza con un 33,17% de los votos, seguida del exasambleísta Daniel Noboa, representante de Acción Democrática Nacional, con 24,14%.

Christian Zurita, del Movimiento Construye y quien ocupó el lugar del asesinado Fernando Villavicencio, aparecía tercero con el 16,3% de las preferencias. Jan Topic, quien dice que fue miembro de la Legión Extranjera francesa, figuraba cuarto con el 14,6% de los sufragios.

Persona votando en un colegio electoral en Quito. Foto: Reuters

Para ganar en una sola vuelta, un candidato deberá alcanzar el 40% de los votos válidos con una distancia de 10 puntos sobre su inmediato contendor. Una eventual segunda vuelta electoral se realizará el 15 de octubre y el nuevo gobernante se posesionará el 30 de noviembre, para completar el período de Lasso que se extendía hasta 2025.

Noboa, rodeado de simpatizantes exaltados por los resultados, afirmó que su objetivo no está cumplido porque no ha ganado la presidencia. Por tanto, desde “mañana tendremos que empezar a trabajar de nuevo, hacer campaña, hay una segunda vuelta” y manifestó que está abierto a que otras fuerzas políticas se sumen a su propuesta, pero que “no hará coaliciones, porque me suenan a amarre”. Añadió que está decidido a hacer una nueva forma de hacer política en lo que consideró un cambio generacional en la política de Ecuador, con propuestas de creación de empleos, de apoyo a emprendimientos, protección a jóvenes y ancianos.

Noboa no aparecía más allá del quinto puesto en las encuestas políticas previas a la elección. De hecho, el diario El Universo destacó que los sondeos no eran favorables a Noboa hasta el 13 de agosto. Luego del debate y los buenos comentarios posdebate se reflejaron en las urnas. Es hijo del empresario y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, pero nunca participó en elecciones con los partidos de su padre, destacó el medio ecuatoriano Primicias.

El candidato Christian Zurita, llegando a su local de votación en Quito, en medio de un fuerte resguardo de seguridad. Foto: Reuters

En tanto, Luisa González, única mujer que se presentó como candidata a estas elecciones presidenciales, señaló tras conocer los primeros resultados: “Debemos votar bien, con conciencia, no queremos un Lasso 2.0. Necesitamos recuperar el país”. “Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta ganando las elecciones para ser la presidenta de la República y conducir los destinos de la Patria”, agregó.

El primero en reconocer la derrota fue Otto Sonnenholzner, que llevaba un 7,18%, quien dijo que está dispuesto a aprender de los errores y fortalecer las virtudes. Ofreció seguir “siempre preocupados y aportando para que nuestro país encuentre un camino de paz y progreso para todos”.

González y Noboa se han unido a sus competidores para comprometerse a luchar contra el fuerte aumento de la delincuencia, que el gobierno actual atribuye a las bandas de narcotraficantes, y mejorar la economía en apuros, cuyos problemas han provocado un aumento del desempleo y la migración. En un país donde la violencia ligada al narcotráfico ha aumentado de manera importante en los últimos años, la seguridad fue el tema central de la campaña.

De hecho, la votación se desarrolló bajo un estado de excepción decretado por el gobierno de Lasso, luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Por eso mismo, su reemplazante, Christian Zurita, llegó a su local de votación con casco y fuertemente custodiado por la policía y militares. El ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que a Zurita se le impuso una “seguridad reforzada”, luego que recibió la noche del sábado un mensaje de intimidación en las redes sociales enviado por un usuario identificado como Cartel Jalisco NG, que advirtió “Zurita tiembla”.

La candidata presidencial ecuatoriana Luisa González empuña la mano mientras se dirige a un colegio electoral en Canuto, el 20 de agosto de 2023. Foto: Reuters

“Cambió la dinámica de la campaña frente a eso: el movimiento de los candidatos, el shock que eso produjo en todo el país. A los pocos días asesinaron a un político a nivel local”, comentó desde Quito a La Tercera Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Según el experto, de confirmarse el paso de González y Noboa al balotaje, “se repite el eje de una campaña entre el correísmo y el anticorreísmo, similar al 2021″.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo a la prensa por la tarde que el proceso se desarrolló con normalidad, sin ninguna incidencia de violencia, “lo cual celebramos”. Reconoció que hubo dificultades con el voto telemático especialmente de los ecuatorianos en Europa que fueron superadas. Según Atamaint, ataques a la página web para votantes en el extranjero se lanzaron desde India, Bangladés, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China. “La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación”, aseguró. “Aclaramos también y hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados”, añadió. Se informó que la participación electoral de este domingo alcanzó a 82,26%.

Este domingo los ecuatorianos debían elegir además de presidente y vicepresidente, a 137 asambleístas y responder a una consulta popular para mantener o no el petróleo bajo tierra en una zona de amplia biodiversidad ubicada en la amazonia. Además, en Pichincha, cuya capital es Quito, había otra consulta sobre si se permiten o no la minería de plata, oro y otros minerales en los bosques andinos alrededor de la capital.