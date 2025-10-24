Lula critica los ataques de EE.UU. en el Caribe antes de verse con Trump: “Una tierra sin ley”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, criticó este viernes los bombardeos de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, bajo pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico, y advirtió de que si esto “se convierte en moda”, la región se volverá “una tierra sin ley”.

“Si se convierte en moda, cada uno creerá que puede invadir el territorio ajeno y hacer lo que quiere”, afirmó Lula en una rueda de prensa en Yakarta, Indonesia, antes de poner rumbo hacia Kuala Lumpur, capital de Malasia, para asistir este fin de semana a la cumbre de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La cita donde previsiblemente se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de varios meses de ‘impasse’ diplomático. Un encuentro en el que se abordarán no sólo los agresivos aranceles impuestos por Washington a los productos brasileños, sino también el aumento de las tensiones en Venezuela.

“¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países?”, se preguntó el líder brasileño, quien criticó que Trump pretenda poner en marcha su lucha contra las drogas por encima del “territorio ajeno” y sin tener en cuenta las leyes y la constitución de esos países, informó el portal G1.

Con respecto a cómo lidiar con el asunto de las drogas, el mandatario de Brasil también subrayó la necesidad de poner el foco en el consumidor, añadiendo de manera un tanto polémica, que “los usuarios son responsables de los traficantes, que son víctimas de los usuarios también”.

Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime… — Lula (@LulaOficial) October 24, 2025

Posteriormente, Lula reconoció que hizo “un comentario fuera de lugar” y afirmó que su postura contra el narcotráfico y el crimen organizado “es muy clara”. “Más importantes que las palabras son las acciones que mi gobierno ha estado tomando. (...) Nos mantendremos firmes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, aseguró.

En este sentido, mencionó que su ejecutivo realizó “el mayor operativo de la historia contra el crimen organizado”, presentó la enmienda constitucional de Seguridad Pública al Congreso y concretó “incautaciones récord de drogas en el país”.