Macron aboga por una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reivindicó este miércoles la importancia de implementar una “moratoria” sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y, en especial, de suministro de energía y agua en Medio Oriente, en el marco de las hostilidades en la zona tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Nos conviene, sin demora, implementar una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en particular las instalaciones de suministro de energía y agua” , remarcó el mandatario galo en un mensaje publicado en sus redes sociales, tras mantener respectivas conversaciones con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y su homólogo estadounidense Donald Trump.

I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.



It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026

En las llamadas, según describió el jefe del Elíseo, los líderes ahondaron en el reciente ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, a 80 kilómetros al norte de Doha, capital de Qatar, lo que provocó que el Ministerio de Exteriores catarí declarara “persona non grata” a los agregados de seguridad y militar iraníes, como también a su personal.

Las conversaciones, sobre la que las autoridades cataríes todavía no se pronuncian, ocurrieron horas después de que la petrolera QatarEnergy confirmara “daños considerables” a causa de un ataque con misiles iraníes contra su complejo en Ras Laffan, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán ordenara evacuar la zona por posibles “contraataques”.