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    Macron anuncia una cumbre junto a Reino Unido para una posible “misión pacífica internacional” en Ormuz

    Macron ha señalado además que “no deben escatimarse esfuerzos a la hora de lograr rápidamente, a través de medios diplomáticos, un acuerdo firme y duradero".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que organizará “en los próximos días” una cumbre junto a Reino Unido para abordar una posible “misión pacífica multinacional” para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto en Oriente Próximo, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo a la vía tras el fracaso de las negociaciones con Irán en Pakistán.

    “En lo relativo al estrecho de Ormuz, organizaremos en los próximos días, junto a Reino Unido, una conferencia con los países preparados para contribuir junto a nosotros a una misión pacífica multinacional destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho”, ha señalado a través de un mensaje en redes sociales.

    Así, ha subrayado que se trataría de una misión “estrictamente defensiva” y “separada de las partes en conflicto”, al tiempo que ha explicado que “sería desplegada en cuanto que lo permitieran las circunstancias”, sin más detalles sobre fechas o posibles participantes en esta misión.

    Macron ha puntualizado además que “no deben escatimarse esfuerzos a la hora de lograr rápidamente, a través de medios diplomáticos, un acuerdo firme y duradero al acuerdo en Oriente Próximo”. “Tal acuerdo debe proporcionar a la región un marco sólido que permita a todos vivir en paz y seguridad”, ha argumentado.

    “A tal fin, todos los temas fundamentales deben abordarse a través de soluciones duraderas, ya sea en lo que respecta a las actividades nucleares y balísticas de Irán, sus acciones desestabilizadoras en la región, y la necesidad de restablecer lo antes posible la navegación libre e ininterrumpida a través del estrecho de Ormuz, así como la necesidad de garantizar que Líbano regrese al camino de la paz en pleno respeto a su soberanía e integridad territorial”, ha explicado.

    En este sentido, el mandatario francés ha incidido en que París “está preparado para jugar totalmente su papel, como ha intentado hacer de forma consistente desde el primer día del conflicto”, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    El fracaso de las conversaciones en Islamabad se vio seguido de un anuncio por parte de Trump sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz, incluidas amenazas sobre interceptar “en aguas internacionales” cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso, una postura criticada con dureza desde Teherán.

    Más sobre:FranciaIránOrmuzEmmanuel Macron

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