    Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso “un triple fracaso” para Rusia

    Según destacó el mandatario francés, "continuarán los envíos de equipos y municiones, el entrenamiento, el fortalecimiento de las defensas aéreas y de las capacidades anti-drones, y el apoyo a los sistemas ya suministrados”".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este martes que la invasión de Ucrania, lanzada hace cuatro años, ha supuesto “un triple fracaso” para Rusia, tanto a nivel “militar, como económico y estratégico”, antes de afirmar que “los rusos se darán cuenta un día de la enormidad del crimen cometido en su nombre”.

    “Esta guerra es un triple fracaso para Rusia: militar, económico y estratégico”, ha dicho, antes de agregar que la invasión “ha fortalecido a la OTAN, una expansión que Rusia intentaba impedir, ha unido a los europeos a los que esperaba debilitar y ha dejado clara la fragilidad de un imperialismo de otra era”.

    “Dado que Ucrania es la primera línea de defensa de nuestro continente, Francia y Europa están a su lado de forma decidida”, ha señalado en un comunicado en sus redes sociales, donde ha recordado que “Europa ya ha movilizado 170.000 millones de euros en ayuda financiera, militar, humanitaria y energética para Kiev”.

    Así, ha subrayado que “continuarán los envíos de equipos y municiones, el entrenamiento, el fortalecimiento de las defensas aéreas y de las capacidades anti-drones, y el apoyo a los sistemas ya suministrados”, al tiempo que ha pedido materializar el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre, tras el bloqueo el lunes por parte de Hungría.

    “También seguiremos atacando la economía de guerra de Rusia: mantendremos el rumbo de las sanciones y seguiremos adelante con las acciones contra la ‘flota fantasma’”, ha argüido Macron, quien ha hecho hincapié en que “no puede haber paz sin seguridad, y la seguridad se decide en Ucrania”. “Mantendremos nuestro compromiso dentro de la Coalición de Voluntarios”, ha reseñado.

    En este sentido, ha apuntado a la “sólida convergencia” alcanzada el 6 de enero con Estados Unidos sobre “futuras garantías de seguridad” para Ucrania y ha expresado su deseo de que la reunión que celebrará este martes la Coalición de Voluntarios “permita seguir avanzando”.

    “También garantizaremos que los intereses de los europeos se tengan debidamente en cuenta en los debates, incluso cuando llegue el momento de hablar de la arquitectura de seguridad que necesita nuestro continente”, ha subrayado el mandatario. “A los que creen que pueden contar con nuestro cansancio: se equivocan. Estamos y seguiremos estando al lado de Ucrania”, ha esgrimido.

    Macron ha lamentado además que se cumplan “cuatro años de una guerra de agresión elegida por Rusia, en flagrante desafío al Derecho Internacional, a la soberanía de un pueblo y a la vida humana”. “Cuatro años de ciudades golpeadas, de escuelas y hospitales destruidos, de infraestructuras energéticas metódicamente atacadas para sumir a las familias en el frío y el terror”, ha denunciado.

    De esta forma, ha señalado que en estos cuatro años “15.000 civiles ucranianos han sido asesinados”. “Cuatro años de vidas destrozadas: violencia, violación, tortura, crímenes de guerra y terror. Cuatro años y miles de niños ucranianos arrancados de su tierra y de sus familias. Y, sin embargo, durante cuatro años Ucrania se ha mantenido firme y ha resistido”, ha ensalzado.

    “Un día, los rusos comprenderán la enormidad del crimen cometido en su nombre, la falsedad de los pretextos invocados y los efectos devastadores a largo plazo para su propio país”, ha señalado, al tiempo que ha incidido en que “pese a que el Kremlin prometió conquistar Ucrania en cuestión de días, solo ha tomado el 1% del territorio ucraniano desde que el frente se estabilizó en noviembre de 2022”.

    “El mes pasado, Ucrania incluso recuperó terreno. “¿A qué precio para los rusos? Más de 1,2 millones de soldados rusos han resultado heridos o muertos: la mayor cantidad de bajas rusas en combate desde la Segunda Guerra Mundial”, ha dicho, antes de subrayar que Moscú “está reclutando en el continente africano para enviarlos a luchar en el frente ucraniano, a menudo sin ningún tipo de entrenamiento previo”.

    Por último, el inquilino del Elíseo ha tenido palabras de apoyo para los ucranianos en este cuarto aniversario de la invasión. “A las mujeres y hombres de Ucrania: pensamos en ustedes con profunda emoción. En sus familias que tanto han sufrido, en sus hijos, en todos aquellos que siguen resistiendo bajo los ataques”, ha zanjado.

