SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

El hasta ahora ministro de Defensa reemplaza en el cargo a François Bayrou, quien renunció como premier tras perder una moción de confianza en el Parlamento. 

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, participa en un intercambio bilateral en el Pentágono, Washington, el 30 de noviembre de 2022. Foto: Departamento de Defensa Tech. Sgt. Jack Sanders

En medio del torbellino político en Francia, el presidente Emmanuel Macron nombró este martes al hasta ahora ministro de Defensa Sébastien Lecornu, como el nuevo primer ministro del país. Su designación llega horas después de que François Bayrou renunciara como premier, luego que el lunes perdiera la moción de confianza en el Parlamento.

Macron nombró a Lecornu como su hombre de confianza en Matignon, encargándole inicialmente “consultar” a las partes con vistas a “construir los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, anunció el Palacio del Elíseo. Es el cuarto premier del país en aproximadamente un año.

El lunes por la mañana, Bayrou presentó su dimisión, que Macron aceptó. Se vio obligado a dimitir tras tan solo nueve meses en el cargo, frustrado por no haber cumplido una promesa fundamental: impulsar un plan impopular para controlar el creciente déficit de Francia.

Antes de la moción de confianza, Bayrou advirtió a los legisladores que su destitución no resolvería los problemas del país. “Tienen el poder de derrocar al gobierno, pero no el de borrar la realidad”, declaró. “La realidad seguirá siendo implacable: los gastos seguirán aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”, consignó CNN.

Lecornu se enfrenta ahora al doble reto de sacar a Francia de su atolladero financiero y, al mismo tiempo, liderar un gobierno preparado para protestas masivas. Se prevén manifestaciones nacionales y bloqueos de carreteras para este miércoles, seguidos de una huelga sindical más amplia el 18 de septiembre.

Lecornu, de 39 años, es el ministro de Defensa más joven de la historia francesa y artífice de un importante refuerzo militar hasta 2030, impulsado por la guerra de Rusia en Ucrania.

Exconservador que se unió al movimiento centrista de Macron en 2017, ha ocupado cargos en autoridades locales, territorios de ultramar y durante el “gran debate” de los chalecos amarillos de Macron, donde gestionó la indignación popular mediante el diálogo. También ofreció charlas sobre autonomía durante los disturbios en Guadalupe en 2021, recordó The Associated Press.

Su ascenso refleja el instinto de Macron de recompensar la lealtad, pero también la necesidad de continuidad, ya que los repetidos enfrentamientos presupuestarios han derrocado a sus predecesores y han dejado a Francia a la deriva.

En ese sentido, apunta France 24, la elección de Lecornu indica la determinación de Macron de impulsar un gobierno minoritario que se mantiene firme en su agenda de reforma económica proempresarial, bajo la cual se han recortado los impuestos a las empresas y a los ricos y se ha aumentado la edad de jubilación.

Al entregarle el cargo a Lecornu, Macron corre el riesgo de distanciarse del Partido Socialista de centroizquierda y deja al presidente y a su gobierno dependiendo del apoyo parlamentario de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, agrega el medio francés.

La prioridad inmediata de Lecornu será forjar un consenso sobre un presupuesto para 2026, una tarea que resultó estar detrás de la caída de Bayrou, quien había impulsado fuertes recortes del gasto para controlar un déficit que casi duplica el límite del 3% del PIB de la UE.

Pero de cara a las manifestaciones de este miércoles en Francia, la oposición de izquierda no recibió bien la nominación del nuevo premier. Mathilde Panot, diputada y presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, comentó en la red social X: “El nombramiento de Sébastien Lecornu en vísperas de las protestas del 10 de septiembre es una provocación. La misma política se aplica a los ricos, que son minoría en la Asamblea Nacional y en todo el país”.

Y agregó: “Lecornu, el que, frente a los chalecos amarillos o a los guadalupeños que luchan por el derecho al agua, solo respondió con represión. El que cena con Le Pen. Lo censuraremos. ¡Mañana, más que nunca, #BloqueemosTodo para que Macron se vaya!“.

Más sobre:FranciaMacronSébastien Lecornuprimer ministroMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

Los detalles del ritual mapuche que terminó en tragedia y que tiene a una machi imputada por la muerte de dos personas

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

5.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES
Chile

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara
Negocios

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico

De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple
Tendencias

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo
Cultura y entretención

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Gondwana regresa a Santiago con un concierto irrepetible en M100

Michael Caine sale del retiro: el rol que jugó su entrañable amistad con Vin Diesel

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia
Mundo

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer