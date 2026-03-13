Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este viernes que la posición militar en Medio Oriente es “puramente defensiva”, denunciando el ataque “inaceptable” contra una base militar en Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, que ha dejado al menos un muerto en el contingente francés.

“La posición de Francia es puramente defensiva. Apoya a sus aliados y nunca podría justificar que se le ataque”, ha asegurado en rueda de prensa desde el Eliseo sobre el ataque sufrido por las tropas francesas que ha dejado al menos un efectivo muerto.

Junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el dirigente francés ha denunciado que el contingente francés fue atacado mientras “luchaba en el marco de una coalición internacional contra el resurgimiento del terrorismo en la región y al servicio de la soberanía iraquí”.

“Esto es evidentemente inaceptable. Es inaceptable”, ha afirmado, tras avanzar que mantendrá contactos con el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani.

En todo caso, Macron ha insistido en que Francia seguirá “mostrando sangre fría, calma y determinación” y seguirá siendo “fiable” con la vista puesta en proteger a sus ciudadanos y defender sus intereses y seguridad. “Nada nos desviará jamás de estos objetivos”, ha incidido.

El sargento primero Arnaud Frion se ha convertido en el primer soldado europeo que ha perdido la vida durante la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.