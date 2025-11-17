Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

El presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Palacio del Elíseo en París, el 14 de mayo de 2023. Foto: Archivo

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,regresó a París este lunes para su noveno viaje a Francia desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Tras la cita, se anunció que Zelensky firmó un acuerdo con vistas a la compra a Francia de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

El Palacio del Elíseo publicó aparte una carta de intenciones que que firmaron Zelensky y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la base aérea de Villacoublay, al suroeste de París.

Antes de esa firma, Macron había presentado al presidente ucraniano una serie de equipamientos franceses, en particular cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

La cita de Macron con Zelensky busca aprovechar el impulso en materia de ayuda a Ucrania tras la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios el mes pasado, añadió la fuente.

Francia y Reino Unido lideran la Coalición de Voluntarios, un grupo de países que apoyan a Ucrania. En la última reunión del grupo, celebrada el 24 de octubre, los aliados europeos de Ucrania afirmaron que era necesario utilizar rápidamente los activos rusos congelados para financiar el apoyo a Kiev.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el jueves que utilizar activos rusos congelados para financiar un nuevo préstamo era la “forma más eficaz” de financiar a Ucrania.

El gabinete de Von der Leyen ha presentado un plan para utilizar los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en Bélgica con el fin de generar un préstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania en concepto de reparaciones. Según explicó, la Unión Europea (UE) concedería un préstamo a Ucrania que Kiev devolvería “si Rusia paga las reparaciones”.

La propuesta se ha topado hasta ahora con una firme oposición por parte del gobierno belga, que teme represalias legales por parte de Moscú.

Estaba previsto que Macron y Zelensky también abordaran la cooperación bilateral en áreas como la energía, la economía y la defensa durante su reunión.

Sánchez renueva compromiso con Ucrania

Tras su visita a París, Zelensky se reunirá el martes Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tras la reunión, prevista para el martes por la tarde, los dos mandatarios ofrecerán un conferencia de prensa.

Ese mismo día por la mañana, el presidente ucraniano tiene programada una visita al Congreso de los Diputados, informaron a la agencia EFE fuentes parlamentarias.

Sánchez y Zelensky tienen previsto, antes de su reunión, visitar el museo Reina Sofía para ver el “Guernica” de Picasso, una obra convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil (1936-1939) para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

Con esta visita, Zelensky retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del Papa Francisco en el Vaticano.

El pasado 21 de octubre, Zelensky acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos. En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelensky le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz “justa y duradera”.

El gobierno aprovechará su presencia la semana próxima en España para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.