Mundo

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

El presidente venezolano acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la "mafia de Miami" de "querer llevar a Trump a una guerra contra Sudamérica" y "manchar de sangre el apellido Trump". "Si Venezuela es agredida, pasamos a lucha armada para defender el territorio nacional", advirtió.

Por 
Europa Press
Nicolás Maduro advirtió que “si Venezuela es agredida, pasamos a lucha armada para defender el territorio nacional". Foto: Archivo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reprochado este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos que “apuntan contra Venezuela”.

“Ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Esto constituye la máxima amenaza para América Latina en su historia”, ha afirmado ante la cumbre de la CELAC celebrada en formato virtual bajo la presidencia de Colombia, que convocó la cita de urgencia en respuesta al despliegue de los barcos militares estadounidenses.

Maduro ha denunciado que suponen “una amenaza extravagante, inmoral, injusta y absolutamente criminal y sangrienta”. “Ellos han querido avanzar a lo que llaman la máxima presión, en este caso militar (...). Ante esto hemos declarado la máxima preparación de Venezuela: ante la máxima presión, la máxima preparación”, ha argumentado.

El mandatario venezolano ha señalado como responsable de esta hostilidad al secretario de Estado, Marco Rubio, al que ha descalificado veladamente por proceder de la “mafia de Miami” y por querer “manchar el apellido de (el presidente Donald) Trump de sangre. “Debe cuidarse, porque Marco Rubio quiere llevarlo a una guerra contra Sudamérica y manchar el apellido Trump de sangre (...). Quiere llenarle las manos de sangre, sangre caribeña y latina”, ha advertido.

“La mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado norteamericano”, ha resaltado Maduro en referencia a que los sectores más extremistas han impuesto su visión en la política exterior hacia Latinoamérica y el Caribe “porque amenazar a Venezuela, es amenazar al continente entero”.

Además ha denunciado la complicidad de Marco Rubio con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y ha destacado que más del 60% de la cocaína que se produce en Colombia pasa por Ecuador en su camino hacia Estados Unidos.

“Noboa colabora con la mafia albanesa. Esto no lo digo yo. Lo afirma la Unión Europea y la organización mundial de la lucha contra las drogas -Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)-. Daniel Noboa es un títere del imperio norteamericano que no representa la dignidad de su pueblo”, ha reprochado.

Maduro ha subrayado que las empresas de Noboa están implicadas en el tráfico de droga hacia Europa mientras Estados Unidos “calla” porque le conviene mantener gobernantes que velen por sus intereses.

“Todavía hay quien quiere imponer los supremacismos y vernos desde lejos como la época de la colonización”, ha dicho Maduro, que ha cuestionado que aún hay quienes desean imponer patrones de dominación. “Los herederos de los viejos colonialismos y supremacismos tienen el poder y aún siguen mirando a nuestras naciones con desprecio y arrogancia”, ha reprochado. Además, ha advertido de que los dos canales de diálogo que se mantenían con Estados Unidos “están maltrechos”.

Apoyo a Venezuela

El dirigente venezolano ha resaltado el apoyo del pueblo estadounidense frente a la movilización bélica. “Quiero agradecer la solidaridad abierta, en el pueblo de Estados Unidos, que cada día rechazan más los deseos de su gobierno a meter a Venezuela en una guerra contra América Latina y el Caribe”, ha destacado.

También ha puesto en valor el apoyo del Caribe, que “respalda a Venezuela en su lucha por la integridad y por la paz”. “El Caribe sigue uniendo fuerza para que la carta de la CELAC que refrenda a América Latina y el Caribe como territorio de paz, se cumpla”.

Además ha advertido de que Estados Unidos “debe cumplir el tratado de Tlatelolco que define a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, el cual también están violando”.

En cualquier caso, Venezuela está lista para la defensa de su territorio. “Si Venezuela es agredida, pasamos a lucha armada para defender el territorio nacional y declararíamos la república en armas para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país”, ha advertido.

