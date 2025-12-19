SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Estas declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense haya matado a varias personas en un nuevo ataque contra embarcaciones.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Europa Press.

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha prometido “romper con el maleficio de la traición” al país caribeño y ha insistido en que “defenderá con lealtad la patria” ante las “agresiones” de Estados Unidos, que ha anunciado un “bloqueo completo” a la entrada y salida de barcos venezolanos.

    Así, el mandatario ha expresado su “lealtad al comandante Hugo Chávez” y ha señalado que “este juramente se cumple con el alma arrugada pero decisión absoluta, a riesgo de la propia vida”.

    “Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular: comandante Chávez, no te fallaremos. En Venezuela romperemos el maleficio de la traición y te seremos leal aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque”, ha expresado, según informaciones recogidas por el diario ‘El Universal’.

    “El pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy tiene una conciencia superior, que es una conciencia patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño”, ha apuntado.

    En este sentido, ha expresado su “lealtad absoluta a la patria y el pueblo, a Bolívar y a la historia, al resucitador del proyecto original del gigante de gigantes y gran guerrero, Simón Bolívar”.

    Estas declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense haya matado a varias personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el océano Pacífico. Estos ataques, que se suman a los del mar Caribe y dejan ya más de 90 víctimas mortales, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

    Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Lo más leído

    1.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    2.
    El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

    El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas
    Chile

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó
    Negocios

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records
    Tendencias

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    El tratamiento para bajar de peso que funciona “5 veces mejor que Ozempic”, según un reciente estudio

    Comer queso puede ayudar a tu cerebro y a reducir el riesgo de demencia, según un estudio

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada
    El Deportivo

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

    Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros
    Mundo

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    Maduro promete “romper con el maleficio de la traición” a Venezuela tras las “agresiones” de Estados Unidos

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta