Marco Rubio visita Arabia Saudita para afinar detalles de negociaciones por Gaza y Ucrania

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, recibió al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en Riad este lunes, en su primera visita desde que asumió su nuevo cargo el mes pasado. Rubio comenzó su día reuniéndose con funcionarios de ese país, que ha sido uno de los principales críticos del desplazamiento palestino propuesto por el presidente estadounidene Donald Trump, y hablará sobre el futuro de Gaza y Ucrania.

Se espera que Rubio presione a los líderes saudíes para que sugieran una visión realista para Gaza después de que Riad rechazara la propuesta de Donald Trump de tomar el control de Gaza, desplazar a sus habitantes a Egipto y Jordania y convertirla en un destino turístico de lujo como la Costa Azul francesa. Estados Unidos ha buscado durante mucho tiempo la normalización entre el país del Golfo e Israel.

La reunión sucede luego de que este domingo, Rubio se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ambos elogiaron el plan de Trump de “tomar el control” de Gaza, respaldando plenamente los objetivos de guerra de Israel en el enclave. Haciéndose eco de Trump, el líder israelí dijo que “las puertas del infierno se abrirían” si Hamas no libera a las docenas de rehenes restantes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio y el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu se estrechan la mano durante una conferencia de prensa en la oficina del Primer Ministro en Jerusalén, 16 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Cuando la primera fase del alto el fuego expirará en dos semanas, Rubio afirmó que Hamas “debe ser erradicado” y “no puede continuar como fuerza militar o gubernamental” y dijo a Netanyahu que “mientras [Hamas] siga siendo una fuerza que puede gobernar o una fuerza que puede administrar o una fuerza que puede amenazar mediante el uso de la violencia, la paz se vuelve imposible”.

En la agenda de la reunión de Rubio con el príncipe heredero saudí, probablemente estará la propuesta de Trump de que los residentes palestinos de Gaza sean reasentados en otras naciones árabes y que Estados Unidos lidere la reconstrucción de su hogar, que ha enfurecido al mundo árabe y ha aumentado los temores de los palestinos de Gaza de ser expulsados de la franja costera.

Arabia Saudita, junto con otras naciones árabes, ha rechazado cualquier plan que implique el reasentamiento de los palestinos, y Riad encabeza los esfuerzos árabes para desarrollar una contrapropuesta, que podría incluir un fondo de reconstrucción liderado por el Golfo y un acuerdo para marginar a Hamás. Durante su gira por la región, Rubio no tenía previsto reunirse con ningún funcionario palestino.

El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio se reúne con el Ministro de Relaciones Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, en Riad, Arabia Saudita, el 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

El plan de toma de control de Trump en Gaza aparentemente eliminaría sus esperanzas de que Arabia Saudita normalice relaciones con Israel, lo cual, según funcionarios sauditas, no sucederá a menos que haya un camino hacia un estado palestino. Riad, que participa en las conversaciones con Washington sobre el futuro de la Franja de Gaza y Ucrania, ha jugado un papel en los primeros contactos entre la administración Trump, que asumió el cargo el 20 de enero, y Moscú, ayudando a asegurar un intercambio de prisioneros la semana pasada.

Egipto dice que será anfitrión de una cumbre árabe el 27 de febrero y que está trabajando con otros países en una contrapropuesta que permitiría reconstruir Gaza sin desalojar a su población. Los grupos de derechos humanos dicen que la expulsión de los palestinos probablemente violaría el derecho internacional.

Los países árabes llevan mucho tiempo pidiendo la creación de un Estado palestino independiente que coexista con Israel, algo que Estados Unidos también ha apoyado. Pero Netanyahu se opone a una solución de dos Estados y la propiedad estadounidense de Gaza probablemente también pondría fin a la posibilidad de un Estado palestino que abarque Gaza y Cisjordania ocupada por Israel.

Palestinos se sientan junto a los escombros de casas destruidas en la ofensiva militar de Israel, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en Khan Younis en el sur de la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Egipto ha advertido que cualquier afluencia masiva de palestinos desde Gaza socavaría su tratado de paz de casi medio siglo con Israel, piedra angular de la influencia estadounidense en la región.

La contraofensiva israelí durante 15 meses de combates en Gaza ha matado a más de 48.200 palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles. Israel afirma haber matado a más de 17.000 militantes. Gaza ha sido devastada por los combates que estallaron cuando Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

Conversaciones sobre Ucrania

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, también se dirigía al país este lunes, en medio de expectativas de que las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania estén a punto de comenzar. Rusia dijo que Lavrov mantendrá el martes conversaciones con altos funcionarios estadounidenses para poner fin a los combates en Ucrania y restaurar “todo el complejo” de relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa tras una reunión con su homólogo serbio, Marko Djuric, en Moscú, Rusia, el 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, y el enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, que llegarán más tarde el lunes, acompañarán a Rubio en las conversaciones con los rusos. En tanto, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov acompañará a Lavrov.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Lavrov y Ushakov “vuelan a Riad en nombre” del presidente ruso, Vladimir Putin. “Se espera que el martes en Riad se celebre una reunión con sus homólogos estadounidenses, que se dedicará principalmente al restablecimiento de todo el complejo de relaciones ruso-estadounidenses”, dijo Peskov a los periodistas en Moscú.

El viaje de Rubio se produce tras la llamada de la semana pasada entre Trump y Putin. Los dos líderes acordaron que sus equipos iniciaran las negociaciones “inmediatamente” y anunciaron una posible reunión cara a cara en Arabia Saudita. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, viajó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el domingo por la noche.

“Los presidentes Putin y Trump, cuando hablaron por teléfono, coincidieron en la necesidad de dejar atrás un período absolutamente anormal en las relaciones entre las dos grandes potencias”, dijo Lavrov el lunes en Moscú en una conferencia de prensa después de las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Marko Djuric.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el gobernador del Territorio de Kamchatka, Vladimir Solodov, en Moscú, Rusia, el 17 de febrero de 2025. Foto: Reuters

“Los presidentes acordaron que es necesario reanudar el diálogo sobre todos los temas que se pueden resolver de una forma u otra con la participación de Rusia y Estados Unidos”, dijo Lavrov.

Por su parte, Rubio dijo el domingo que Trump es “el único líder del mundo” capaz de impulsar las conversaciones de paz en Ucrania. “Una llamada telefónica no hace la paz”, dijo Rubio en el programa “Face the Nation” de la CBS. “Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como ésta, pero puedo decirles que Donald Trump es el único líder del mundo que podría potencialmente iniciar ese proceso”, dijo.

“La ‘paz’ no es un sustantivo; es un verbo. Es una acción”, dijo Rubio. “Hay que tomar medidas concretas para lograrla”, añadió.