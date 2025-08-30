SUSCRÍBETE
Mundo

Marco Rubio visita la sede del Mando Sur de EE.UU. para hablar de la seguridad en América Latina

El secretario de Estado norteamericano, además, viajará la próxima semana a México y Ecuador para reafirmar el avance en áreas clave para la política exterior estadounidense, como la lucha contra el narcotráfico.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
El secretario de Estado, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida. MANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este viernes la sede central del Mando Sur de las Fuerzas Armadas, responsable de la vigilancia en América Latina, con el objetivo de hablar de la “seguridad” en la región y de cuáles son las “prioridades” del Gobierno de Donald Trump.

Rubio se reunió ahí con los principales responsables del Mando Sur, que tiene su sede en Doral, Florida, entre ellos el comandante Alvin Holsey, el jefe del SouthCom, una de las 11 unidades del Departamento de Defensa de EE.UU.

“Tuvimos el honor de recibir hoy a Marco Rubio en la sede del Comando Sur. El Secretario Rubio se reunió con el Comandante del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, y los líderes del comando para hablar sobre la seguridad en Latinoamérica y el Caribe y las prioridades de Estados Unidos en nuestra región”, se publicó en las redes sociales del SouthCom.

La visita precede al viaje que el jefe de la diplomacia estadounidense realizará la próxima semana a México y Ecuador. En estas se centrará en avanzar en áreas clave para la política exterior estadounidense, como la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrapeso a la influencia de China en Latinoamérica, según un comunicado oficial del Departamento de Estado.

Se enmarca además en las operaciones que Washington lleva a cabo para reforzar su lucha contra organizaciones criminales que operan internacionalmente, entre las que señala como principales amenazas a los carteles mexicanos y a grupos como la banda Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

Un último grupo criminal relacionado directamente con el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cerca de Venezuela y las acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de tener nexos directos con el narcotráfico.

