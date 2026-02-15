Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado ha defendido la intervención de Estados Unidos en Venezuela a la vez que ha apuntado que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “es una parte esencial del cártel”.

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana, es que la opositora se refirió al presente y futuro del país apuntando que “durante años hemos denunciado y demostrado al mundo el grado de crímenes cometidos en Venezuela” y que “el único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos.”

“Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia”, ha apuntado en referencia a la incursión militar en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En la misma línea, Machado defendió la entrega de la medalla del Nobel de la Paz a Trump apuntando que “creo que es justo y representa el sentimiento, el profunda agradecimiento del pueblo venezolano, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que creemos y confiamos que va a suceder muy pronto en Venezuela”.

Machado, además, ha pedido a los países pasar de las palabras a las acciones con el fin de impulsar un cambio político en Venezuela. “Varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones”

Es así como apuntó que es necesario “bloquear los flujos de dinero” que el Gobierno utiliza “para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales”, a la vez que llamó a “apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela”.

La opositora también apuntó a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez señalando que “ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe”.

También realizó un llamado a “liberar a las fuerzas armadas venezolanas de este grupo que está formado por unos pocos miles de individuos”. “Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos”, ha planteado.