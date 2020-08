Meghan Markle llama a un “cambio” con ocasión de las elecciones presidenciales de EE.UU.

Hace 1 hora

La esposa del príncipe Enrique de Inglaterra se expresó durante encuentro de la ONG "When we all vote" (Cuando todos votamos), cofundada por la ex primera dama Michelle Obama, que trata de animar a los estadounidenses a acudir a las urnas. "Creo que si participan con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos", dijo la actriz estadounidense.