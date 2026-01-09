SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    Según indicó la primera ministra de Itala, el Ártico es una "zona de interés" para la OTAN y ante esto, pide "iniciar conversaciones" al respecto

    Por 
    Europa Press
    Giorgia Meloni

    La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha descartado este viernes un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia dadas las repercusiones que esto podría tener para la comunidad internacional y, más específicamente para la OTAN, una cuestión que ha descrito como “poco realista”.

    “Cuando estas acciones se materialicen, entonces las discutiremos. Europa ha sido rápida a la hora de responder ante las crecientes tensiones. El debate debe incluir no solo a Europa sino a la OTAN en su totalidad”, ha subrayado durante su discurso anual, según ha recogido el diario ‘Corriere della Sera’.

    En este sentido, ha expresado que “las implicaciones que esto podría tener para el futuro de la Alianza Altántica son claros para todos”. “Es por eso que no creo que la idea de un ataque sea realista”, ha declarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Italia “no apoya la anexión de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

    “Sigo sin creer en la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas militares para tomar el control de Groenlandia, una opción que claramente yo no apoyaría. Esto sería un inconveniente para todos, no solo para Estados Unidos. La posibilidad de una intervención ha sido descartada incluso por Washington”, ha afirmado.

    Meloni ha explicado, a su vez, que la postura de Estados Unidos “está poniendo de relieve la importancia del Ártico como una asunto de seguridad”. “Creo que el mensaje de Estados Unidos es que no aceptará interferencia alguna por parte de terceros en la zona, y este es un asunto que también nos incumbe”, ha añadido.

    Para la mandataria italiana, este es un asunto “interesante” por “lo que puede representar”.

    La OTAN también ha establecido ese área como prioridad y debe iniciar un debate serio al respecto”, ha incidido, antes de informar de que está previsto que para finales de este mes el Ministerio de Exteriores italiano presente su “estrategia”.

    “Estamos haciendo lo que nos corresponde: el objetivo es preservar el Ártico, ayudar a las empresas italianas e impulsar la investigación. Me centraré en evitar problemas y garantizar que la Alianza tiene presencia allí”, ha apostillado.

    Sus palabras llegan a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, aumenta la presión sobre la isla, la cual ha abogado por anexionarse alegando motivos de seguridad nacional para Estados Unidos. Así, ha criticado duramente la supuesta presencia de buques chinos y rusos en la zona.

    Más sobre:MundoItaliaEstados UnidosDonald TrumpGiorgia MeloniOTAN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Lo más leído

    1.
    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    2.
    Liberan a los primeros presos políticos del régimen venezolano: un excandidato presidencial opositor y un colaborador de María Corina Machado

    Liberan a los primeros presos políticos del régimen venezolano: un excandidato presidencial opositor y un colaborador de María Corina Machado

    3.
    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    4.
    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny
    Chile

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Boric cuestiona cambio de tono de Kast y lo acusa de mentir en arremetida contra el gobierno

    Los detalles de cómo operaba la banda de falsos ejecutivos y policías que estafaban desde la cárcel

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump
    Tendencias

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero
    El Deportivo

    La UC ficha a figura de O’Higgins: Juan Ignacio Díaz se suma al equipo de Daniel Garnero

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    La UC y la U van por el mismo lado: conoce los grupos de la Copa Chile que debe aprobar el Consejo de Presidentes

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”
    Mundo

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    Petro y Trump acordaron “acciones conjuntas” contra el ELN para evitar que usen a Venezuela como retaguardia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo