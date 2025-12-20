Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

Los presidentes de los países del Mercosur dieron inicio este sábado a la cumbre semestral del bloque en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en un encuentro marcado por el nuevo aplazamiento en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), previsto inicialmente para esta jornada.

A la cita asistieron el mandatario anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi . En el marco de la cumbre, Lula traspasará la presidencia temporal del bloque a su par paraguayo.

El jueves, el Consejo Europeo informó que no contaba con el respaldo necesario para aprobar la firma del acuerdo con el Mercosur y propuso postergar la decisión hasta el próximo 12 de enero, en Paraguay. Ante ese escenario, Lula adelantó que comunicaría a sus homólogos la solicitud europea de “tener un poco más de paciencia”, pese a que previamente había advertido que el bloque podría abandonar el proceso si el tratado no se concretaba este sábado.

En una reunión previa de cancilleres realizada el viernes, los ministros de Relaciones Exteriores reconocieron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, aunque señalaron que aguardarán a que la Unión Europea resuelva sus diferencias internas. No obstante, coincidieron en que ha llegado el momento de priorizar otros vínculos comerciales.

“La postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades en materia de relacionamiento externo y avance hacia esquemas de bilateralidad más ágiles, orientados a la obtención de resultados concretos”, sostuvo el canciller argentino, Pablo Quirno.

En esa línea, el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que durante la presidencia temporal de su país el foco estará puesto en concluir las negociaciones más avanzadas, particularmente con Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Asimismo, el bloque busca avanzar en tratativas con Japón y Reino Unido, además de profundizar su acercamiento a países asiáticos como Vietnam, Indonesia y Malasia.