Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que se encuentra construyendo un bloque regional integrado por al menos diez países con el objetivo de enfrentar lo que denomina el “socialismo del siglo XXI”, una corriente que volvió a comparar con “un cáncer”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la cadena CNN, grabada este martes en la Casa Rosada, cuyo adelanto se conoció en las últimas horas.

Consultado sobre la posibilidad de articular un espacio común entre gobiernos y liderazgos de derecha y centroderecha, Milei confirmó que se trata de un trabajo en curso.

“Estoy trabajando activamente por eso”, sostuvo el mandatario argentino, dejando en claro que su proyecto trasciende el ámbito interno y apunta a una coordinación política a nivel regional.

Según explicó, el bloque aún no tiene nombre formal, pero ya cuenta con avances concretos.

“ Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando ”, afirmó.

En ese contexto, el gobernante trasandino planteó que la iniciativa busca “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones”, incluyendo tanto el socialismo del siglo XXI como corrientes que calificó de “woke”, además de ideologías que considera más extremas.

Durante la entrevista, el presidente argentino profundizó su crítica a las izquierdas latinoamericanas, asegurando que existe un cambio en la percepción ciudadana.

“ Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI ”, señaló, y agregó que los votantes están comenzando a cuestionar sus fundamentos.

A su juicio, “toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso y engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población”.

Milei fue aún más categórico al evaluar la experiencia de estos modelos en distintos países. “Todos los países donde se aplica es un fracaso”, afirmó, en un fragmento de la entrevista que será emitida íntegramente el próximo 11 de enero.