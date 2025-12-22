SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Según Red por la Soberanía, "no se trata de defender al gobierno de Nicolás Maduro", respecto del cual miembros del movimiento "formulan serias reservas", "sino de oponerse a un grave precedente: aceptar que una nación imponga su voluntad sobre otras en razón de su superioridad militar y económica".

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de una cumbre en Brasilia, el 29 de mayo de 2023. Foto: Archivo Ueslei Marcelino

    El movimiento no partidista brasileño “Rede Pela Soberania” (Red por la Soberanía) emitió un comunicado este lunes donde llama la atención de la sociedad brasileña y de los pueblos de las Américas sobre las “inaceptables ofensivas” del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

    “Atribuyéndose poderes que no poseen, en los últimos meses autoridades estadounidenses han atacado embarcaciones y han causado la muerte de más de 90 personas; han bloqueado y confiscado petroleros; han anunciado planes para capturar al presidente venezolano (Nicolás Maduro); han desplegado buques de guerra y aviones de combate en la zona fronteriza; han realizado incursiones aéreas y autorizado operaciones de la CIA dentro del territorio venezolano; y han lanzado acusaciones disparatadas, como el ridículo intento de atribuir a Estados Unidos la propiedad del petróleo de la nación que posee las mayores reservas del producto en el mundo; al mismo tiempo que no dejan de señalar su deseo de derrocar por la fuerza el régimen político de ese país”, denuncia el movimiento.

    La persecución de las fuerzas de EE.UU. a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela. Captura / Tendencias LT

    Formado formado por decenas de organizaciones y cientos de brasileñas y brasileños, de distintos ámbitos de actuación profesional y radicados en todas las regiones del país, así como en varios países extranjeros, que se han unido para “defender la soberanía nacional y la democracia”, Red por la Soberanía califica estas acciones de EE.UU. como “actos ilegales, carentes de amparo en el Derecho Internacional, que atentan contra el principio de autodeterminación de los pueblos y ponen en riesgo a todo el continente americano”.

    “No se trata de defender al gobierno de Nicolás Maduro, respecto del cual miembros de esta Rede Pela Soberania (Red por la Soberanía) formulan serias reservas, sino de oponerse a un grave precedente: aceptar que una nación imponga su voluntad sobre otras en razón de su superioridad militar y económica”, aclaran.

    Según el movimiento, “está claro que Venezuela es un laboratorio de pruebas de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, oficialmente lanzada el pasado 4 de diciembre”.

    “Basada en el supuesto de que los intereses de Estados Unidos deben prevalecer sobre los de todos los demás países, dicha estrategia designa a América Latina y el Caribe como zona de influencia estadounidense. Se trata de una versión agravada de la Doctrina Monroe, la misma que consideró a las naciones del continente americano como el patio trasero de Estados Unidos y sirvió de base para desencadenar golpes de Estado y apoyar dictaduras sangrientas”, sostienen.

    Donald Trump dando su discurso de Navidad en el Salón Diplomático de la Casa Blanca.

    “De acuerdo con esta estrategia y su ‘corolario Trump’, los países caribeños y latinoamericanos quedan sujetos a represalias y a intervenciones militares si no renuncian a sus intereses comerciales en favor de Estados Unidos”, agregan.

    Ante este escenario, el movimento declara: “Repudiamos dicha estrategia y las amenazas contra la nación vecina, al tiempo que expresamos nuestra confianza en la habilidad diplomática y en la madurez política del gobierno de Lula y de la diplomacia nacional para ayudar, junto con otros gobiernos de las Américas, a encontrar soluciones pacíficas, equilibradas y justas para el actual impasse”.

