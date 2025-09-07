SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Muere a los 106 años Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de las Abuelas de Plaza de Mayo

La dirigente sufrió el secuestro de su hija embarazada de ocho meses y de su yerno. Logró reencontrarse con su nieto en el 2000, pero siguió ligada a la organización hasta su vejez.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de las Abuelas de Plaza de Mayo. Foto: @abuelasdifusion.

La presidenta honoraria de las Abuelas de Plaza de Mayo -y vicepresidenta histórica de la Organización No Gubernamental- Rosa Tarlovsky de Roisinblit falleció el sábado a los 106 años.

“Rosita, como la llama -paradójicamente- la juventud de Abuelas, se fue a los 106 años recién cumplidos, con un enorme trabajo y trayectoria como referenta de derechos humanos en el país y en el mundo”, expresó la organización dedicada a localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños secuestrados por la última dictadura argentina.

La dirigente, obstetra de profesión, sufrió el secuestro de su hija, Patricia Roisinblit y del marido de ésta, José Pérez, el 6 de octubre de 1978, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, por su militancia en los Montoneros.

Patricia Roisinblit, quien estaba embarazada de ocho meses, fue secuestrada además en compañía de su hija Mariana Eva. Su hija mayor fue entregada a la familia paterna. Sobrevivientes dieron cuenta de que Patricia Roisinblit fue secuestrada por personal de la Fuerza Aérea y que permaneció detenida en un domicilio de la zona oeste de Buenos Aires, que posteriormente fue identificado como un recinto de inteligencia. En cautiverio, dio a luz a un niño que llamó Rodolfo Fernando, cuyo secuestro originó la incorporación de Rosa Roisinblit a las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Rosa nunca dejó de exigir verdad y justicia: “Necesito saber quién se los llevó, a dónde se los llevaron, qué pasó con ellos”, reclamaba. Junto a sus compañeras fue querellante en el juicio Plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura, que condenó a Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Jorge Eduardo Acosta, Santiago Riveros, Antonio Vañek, Jorge Luis Magnacco y Antonio Azic. En la causa que investigó la desaparición de su hija y su yerno en la RIBA, en 2016 fueron la justicia condenó a Omar Graffigna -impune desde el juicio a las Juntas- Luis Trillo y Francisco Gómez, el apropiador de su nieto", relató la ONG.

Rosa Roisinblit nunca pudo reencontrarse con su hija y su yerno. El 13 de mayo del 2000 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que daba cuenta que el agente civil de la Fuerza Aérea y su esposa, Teodora Jofré, tenían un hijo de 22 años inscrito con una falsa partida de nacimiento. El joven aceptó realizarse exámenes inmunogenéticos que meses más tarde revelaron que era hijo de Patricia Roisinblit y José Pérez.

El joven rebautizado como Guillermo es uno de los 140 nietos recuperados por las Abuelas de la Plaza de Mayo. Otros 300 nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres aún no son ubicados.

Pese a que Rosa Roisinblit logró reencontrarse con su nieto siguió ligada a la organización activamente hasta 2021, cuando pasó a ser presidenta honoraria por su avanzada edad. A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones, entre ellas, el doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Rosario, la Mención de Honor Juana Azurduy otorgada por el Senado de la Nación y el Reconocimiento de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

Más sobre:Rosa RoisinblitAbuelas de Plaza de MayoArgentina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contará con autoridades: AMUR realizará un seminario para “llegar a acuerdos” en materia de seguridad rural

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientras Metro informa cierre de estaciones

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?
Chile

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientras Metro informa cierre de estaciones

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo
El Deportivo

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo

“Estuve a punto de soltarlo todo”: la confesión de Aryna Sabalenka tras alcanzar la gloria en el US Open

La nueva baja que suma la Roja de Nicolás Córdova a días del partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev
Mundo

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas