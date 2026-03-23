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    Mueren el piloto y el copiloto del avión que chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto en Nueva York

    El aparato despegó de Montreal con más de 70 pasajeros y cuatro tripulantes y colisionó con el vehículo tras aterrizar en LaGuardia.

    Por 
    Europa Press

    Al menos dos miembros de la tripulación -el piloto y el copiloto- del avión de la aerolínea Air Canada que ha colisionado este lunes con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto estadounidense de LaGuardia, situado en la ciudad de Nueva York, han fallecido a causa del suceso, según ha confirmado la empresa.

    Air Canada ha indicado que el vuelo AC8646, operado por Jazz Aviation y que despegó de Montreal con destino a Nueva York, colisionó contra el vehículo en torno a las 23.30 horas del domingo, antes de especificar que “la lista preliminar de pasajeros” apunta a que en el aparato iban 72 pasajeros y cuatro tripulantes.

    “La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el piloto y el primer oficial fallecieron en este accidente. Lamentamos profundamente la pérdida de estos dos empleados de Jazz y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad de Jazz y a sus familias”, ha señalado.

    Así, ha manifestado que por ahora “no puede confirmar el número exacto de heridos o si hay otros fallecidos” y ha agregado que los servicios de emergencia trabajan en el lugar. “Air Canada y Jazz Aviation están cooperando con la Oficina de Seguridad en el Transporte de Canadá y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos en la investigación de la causa de este incidente”, ha zanjado.

    La administración de LaGuardia había indicado previamente en un comunicado en redes sociales que “un vuelo de Jazz Aviation operado en nombre de Air Canada” ha chocado con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos “que respondía a otro incidente”. Asimismo, agregó que “el aeropuerto permanece cerrado para facilitar la respuesta (de los servicios de emergencia) y permitir una investigación exhaustiva”, sin pronunciarse sobre posibles víctimas.

    “El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria está colaborando estrechamente con nuestras aerolíneas asociadas y con las autoridades federales, y proporcionará actualizaciones adicionales a medida que se disponga de más detalles”, apostilló.

    La Policía de Nueva York subrayó en un breve mensaje en redes sociales que “debido a un incidente de emergencia en el Aeropuerto de LaGuardia, todas las calles y salidas de autopista que van al aeropuerto están cerradas de forma indefinida”. “Esperen retrasos y eviten la zona, dentro de lo posible”, manifestó.

    Más sobre:EE.UU.Nueva YorkAeropuerto LaGuardiaAir CanadaJazz AviationMundo

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