Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subrayó que “espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto”.
Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes atacaron a Abu Obeida, el vocero de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas.
De acuerdo a Radio Francia Internacional, el primer ministro indicó en una reunión que “atacamos al portavoz de Hamás, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida".
“Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto”, señaló.
Abu Obeida ha salido en videos de Hamás con uniforme de combate y el rostro cubierto por una kufiya tradicional palestina.
Cabe recordar que Israel ya asesinó al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, al líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y al líder de Hamás y presunto responsable del ataque de octubre de 2023 en Israel, Yahya Sinwar.
Según el mismo medio, este domingo Hamás confirmó la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar.
Este aviso se realizó unos meses después de que Israel dijera que lo habían asesinado en un bombardeo.
