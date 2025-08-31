SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, subrayó que “espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto”.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Abú Obeida. Imagen de su cuenta en X.

Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes atacaron a Abu Obeida, el vocero de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas.

De acuerdo a Radio Francia Internacional, el primer ministro indicó en una reunión que “atacamos al portavoz de Hamás, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida".

“Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto”, señaló.

Abu Obeida ha salido en videos de Hamás con uniforme de combate y el rostro cubierto por una kufiya tradicional palestina.

Cabe recordar que Israel ya asesinó al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, al líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y al líder de Hamás y presunto responsable del ataque de octubre de 2023 en Israel, Yahya Sinwar.

Según el mismo medio, este domingo Hamás confirmó la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar.

Este aviso se realizó unos meses después de que Israel dijera que lo habían asesinado en un bombardeo.

Lee también:

Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelHamásAbu ObeidaMohamed Deif

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania

Green Day en Chile: la patineta eterna

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala

Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

Un adulto y cuatro menores de edad son detenidos por robo con violencia en vivienda de Buin

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

3.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala
Chile

Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala

Un adulto y cuatro menores de edad son detenidos por robo con violencia en vivienda de Buin

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”
Negocios

Gerente de Smartfit ante el boom de los gimnasios en el país: “Podríamos crecer infinito”

Enap y McKinsey: La trama tras una millonaria asesoría bajo escrutinio

Jorge Desormeaux: “Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones
Tendencias

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo
El Deportivo

Los millones que recibirá Fernando Ortiz por ser el nuevo técnico de Colo Colo

“Sufrió una barbaridad”: medios sevillanos se dividen frente al debut oficial de Gabriel Suazo

Crisis desatada en La Serena: barristas irrumpen en entrenamiento y aprietan al plantel papayero

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania
Mundo

Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania

Netanyahu afirma que Israel atacó a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamas

Detienen en Colombia a otro implicado en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”